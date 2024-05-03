أكبر انخفاض منذ جائحة كورونا..تراجع مبيعات هواتف آيفون فما القصة؟

بنسبة قدرها 10% تراجعت مبيعات هواتف آيفون عالميًا ، ويُعد ذلك أكبر انخفاض تشهده هواتف آيفون من آبل منذ جائحة كورونا.

ومن جانبها قدأعلنت الشركة النتائج المالية للربع الأول من العام الجاري، والذي يوافق الربع الثاني من السنة المالية لها، وقد أظهرت النتائج انخفاض المبيعات الإجمالية لهواتف آيفون من 51.33 مليار دولار إلى 45.96 مليار دولار على أساس سنوي، ووترجع تلك الأنخفاضات إلى تراجع المبيعات في السوق الصينية وحدها بنسبة قدرها 8%.

عائدات ضخمة

وفقا لصحيفة الديلي ميل قد تمكنت شركة آبل من تحقيق عائدات ضخمة قد تجاوزت 90 مليار دولار مدفوعة بنمو عائدات قطاع الخدمات والذي حقق نموًا بلغت نسبته 14%.

على الجانب اتفوق تلك العائدات توقعات المحللين وذلك على نحو طفيف، إلا أنها أقل من عائدات الربع نفسه من العام الماضي بنسبة قدرها 4%.

ومن المنتظر أن تكشف آبل عن أجهزة آيباد جديدة وذلك خلال أيام، ومنها أجهزة آيباد برو وذلك بمعالج M4 وإصدارات جديدة من أجهزة آيباد آير وبعض الملحقات الآخرى.

أما فيما يتعلق بمستقبل الشركة وذلك مع ثورة الذكاء الاصطناعي يعد لشركة آبل العديد من المزايا قد تميزها في عصر الذكاء الاصطناعي