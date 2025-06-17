مستقبل داروين نونيز يثير الجدل وسط اهتمام سعودي.. تفاصيل

ما تزال التكهنات تحيط بمستقبل المهاجم الأوروجواياني داروين نونيز، في ظل اهتمام متزايد من أندية الدوري السعودي للمحترفين بالتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وفي تصريحات نقلتها شبكة BBC Sport، أكد أحد المسؤولين التنفيذيين البارزين في الكرة السعودية، كالسادا، أن الأندية السعودية تطمح للتعاقد مع أسماء كبيرة، لكنها في الوقت نفسه تلتزم بسياسات مالية مدروسة.

وقال كالسادا من الولايات المتحدة، حيث يُقام كأس العالم للأندية:«نحن نستهدف أكبر اللاعبين، ونتحلى بطموح كبير، لكننا نحتاج إلى رؤية الجوع والدافع من اللاعب نفسه، ويجب أن تكون الصفقة منطقية».

وأضاف موضحًا:«نذكّر اللاعبين ووكلاءهم دائمًا بأننا صحيح من السعودية، لكننا لا نطبع الأموال هنا. دوري كمدير تنفيذي هو إدارة النادي بكفاءة لضمان ميزانية قوية، دون التورط في إنفاق غير مدروس».

وأشار كالسادا إلى أن بعض المفاوضات يتم الانسحاب منها عندما يلمس النادي أن دافع اللاعب الرئيسي هو المقابل المادي، لا الرغبة في تمثيل الفريق فعليًا، مشددًا على أهمية الشغف والانتماء كعنصرين أساسيين في أي صفقة محتملة.