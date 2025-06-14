أتلتيكو مدريد يسعى للتعاقد مع نجم ليفربول

أبدى نادي أتلتيكو مدريد، اهتمامًا بالتعاقد مع الأسكتلندي أندي روبرتسون، ظهير ليفربول، خلال الصيف الحالي.

وأكد فابريزيو رومانو، خبير سوق انتقالات اللاعبين في أوروبا، على رغبة أتلتيكو في ضم روبرتسون.

وكتب رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس": "يضع أتلتيكو مدريد أندي روبرتسون كهدف أول له في مركز الظهير الأيسر، حيث ينظر إليه داخليًا في الروخيبلانكوس باعتباره الخيار المثالي".

وأضاف: "الصفقة لن تكون سهلة، إذ يضع ليفربول تقييما عاليًا لأندي روبرتسون، حتى مع اقتراب الريدز من التوقيع مع ميلوس كيركيز هذا الصيف".

واختتم: "يضع أتلتيكو روبرتسون في مرتبة أعلى من ثيو هيرنانديز في قائمة المرشحين لدعم مركز الظهير الأيسر حتى الآن".

وسبق أن حاول أتلتيكو مدريد التوقيع مع ثيو هيرنانديز، ظهير ميلان، هذا الصيف، لكن الروسونيري طلب الحصول على 30 مليون يورو، رغم أن عقد اللاعب ينتهي في الصيف المقبل.