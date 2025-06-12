ألفاريز وجريزمان يتطلعان للتألق مع أتلتيكو مدريد في كأس العالم للأندية 2025

عبّر النجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم أتلتيكو مدريد، عن تطلعه الكبير للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2025، مشيرًا إلى أن تمثيل ناديه الإسباني في هذا المحفل العالمي يُعد فرصة مميزة واستثنائية بالنسبة له كلاعب يسعى لتحقيق البطولات.

وقال ألفاريز في تصريحات لشبكة "DAZN": "التواجد في كأس العالم والمشاركة به من خلال تمثيل الدوري الإسباني عبر أتلتيكو مدريد، أمر لطيف للغاية. نحن نعلم أن البطولة ستكون صعبة، لكن هدفنا واضح وهو المنافسة على اللقب والفوز، وقد استعددنا جيدًا للظهور بأفضل صورة والذهاب لأبعد نقطة ممكنة".

ويخوض نادي أتلتيكو مدريد غمار البطولة ضمن المجموعة الثانية، التي تضم كوكبة من الفرق القوية، وهي: بوتافوجو البرازيلي، وباريس سان جيرمان الفرنسي، وسياتل ساوندرز الأمريكي، ما يعد باحتدام المنافسة منذ دور المجموعات.

من جانبه، أعرب النجم الفرنسي أنطوان جريزمان، قائد الفريق المدريدي، عن حماسه لخوض هذه التجربة الجديدة، مؤكدًا أن البطولة تحمل طابعًا عالميًا فريدًا يشبه أجواء كأس العالم للمنتخبات.

وقال جريزمان: "أعتقد أن الأجواء ستكون رائعة ومختلفة مثل كأس العالم للمنتخبات، خاصة مع مشاركة فرق من قارات ودول متعددة، ما يخلق تنوعًا كرويًا وثقافيًا يزيد من جمال وقيمة هذه البطولة".

وتأتي تصريحات لاعبي الأتلتي في وقت تستعد فيه الأندية الكبرى حول العالم لخوض النسخة الموسعة من كأس العالم للأندية التي ستُقام في الولايات المتحدة صيف عام 2025، بمشاركة 32 ناديًا يمثلون نخبة البطولات القارية، في تجربة تُعد الأولى من نوعها بهذا الشكل.

ويأمل أتلتيكو مدريد، تحت قيادة مديره الفني دييجو سيميوني، في كتابة فصل جديد في تاريخه بالمشاركات العالمية، وتعويض إخفاقاته القارية السابقة، لا سيما في دوري أبطال أوروبا، حيث لم يتمكن من الظفر باللقب رغم بلوغه النهائي أكثر من مرة.