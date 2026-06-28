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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

فخور بك يا حبي.. محمد مجدي أفشة يحتفل بتخرج نجله في KG2 |صور

محمد مجدي أفشة يحتفل بتخرج نجله من KG2
محمد مجدي أفشة يحتفل بتخرج نجله من KG2
علا محمد

شارك محمد مجدي أفشة، نجم النادي الأهلي، جمهوره فرحته الخاصة بتخرج نجله من مرحلة رياض الأطفال KG2 - دفعة 2026. 

ونشر افشة عبر صفحته الرسمية صورًا من حفل التخرج ظهر فيها برفقة نجله وهو يرتدي زي التخرج ،وعلق بكلمات مؤثرة: "أول تخرج... وأول فرحة كبيرة. فخور بيك النهارده وكل يوم. ربنا يحفظك ويحققلك كل أحلامك يا حبي" مرفقاً بإيموجي قلب.

وكان قد حرص محمد مجدي أفشة، نجم الأهلي على توجيه رسالة دعم ومساندة إلى نجم الكرة المصرية السابق أحمد حسام ميدو، بعد الأزمة الصحية التي تعرض لها.

وكتب افشة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام: ان شاء الله ترجع زي الفل.

محمد مجدي أفشة الأهلي نجم الأهلي النادي الاهلي افشة

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