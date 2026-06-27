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الدولار يفقد 5 جنيهات من قمته.. مفاجأة في سعر الصرف بالبنوك

سعر الصرف بالبنوك
سعر الصرف بالبنوك
عبد العزيز جمال

استقر سعر الدولار أمام الجنيه اليوم السبت 27 يونيو 2026 في معظم البنوك، حيث سجل البنك التجاري الدولي 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع، في حين ثبت سعر الدولار في البنك الأهلي المصري وبنك مصر عند 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

ويأتي هذا الاستقرار في سعر الدولار ليعكس استمرار نجاح السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري في الحفاظ على استقرار سوق الصرف، وتوفير بيئة مواتية للاستثمار والتجارة، وذلك في وقت تواصل فيه الدولة جهودها لتعزيز الاحتياطيات النقدية الأجنبية وتنويع مصادر النقد الأجنبي.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

سعر الدولار في البنوك اليوم

جاءت أسعار الدولار في البنوك المختلفة على النحو التالي:

البنك المركزي المصري: 49.46 جنيه للشراء، 49.60 جنيه للبيع.

البنك الأهلي المصري: 49.47 جنيه للشراء، 49.57 جنيه للبيع.

بنك مصر: 49.47 جنيه للشراء، 49.57 جنيه للبيع.

بنك الإسكندرية: 49.37 جنيه للشراء، 49.47 جنيه للبيع.

البنك التجاري الدولي CIB: 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع.

بنك البركة: 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع.

المصرف المتحد: 49.47 جنيه للشراء، 49.57 جنيه للبيع.

بنك كريدى أجريكول: 49.45 جنيه للشراء، 49.55 جنيه للبيع.

الدولار يخسر 5 جنيهات من أعلى قمة

وهبط سعر الدولار بنحو يزيد على 5 جنيهات من أعلى سعر سجله في مارس الماضي، والذي لامس 55 جنيهاً، ليصل حالياً إلى مستويات تتراوح بين 49.47 و49.75 جنيهاً للبيع في مختلف البنوك، مما يمثل انخفاضاً قياسياً يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التراجع في وقت تشير فيه التقارير الدولية إلى تحسن المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر، مع توقعات بتراجع الدين الحكومي وتحسن عجز الموازنة وتحقيق فائض أولي، مما يعزز الثقة في الاقتصاد وقدرته على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

سعر الدولار اليوم

ارتفاع الاحتياطي النقدي يدعم استقرار سعر الدولار

أعلن البنك المركزي المصري ارتفاع صافي الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال شهر مايو 2026 بقيمة 125 مليون دولار، ليصل إلى 53.13 مليار دولار بنهاية مايو، مقارنة بنحو 53.009 مليار دولار في أبريل السابق، محققاً بذلك مستوى قياسياً جديداً.

ويعد هذا الرقم الأعلى على الإطلاق في تاريخ الاحتياطي النقدي المصري، متجاوزاً المستويات التي سجلها خلال السنوات الماضية، حيث كان الاحتياطي قد بلغ نحو 51.451 مليار دولار بنهاية العام الماضي، قبل أن يواصل صعوده تدريجياً ليضيف أكثر من 3 مليارات دولار خلال الأشهر الأخيرة. 

ويعكس هذا الارتفاع قوة التدفقات الدولارية إلى الاقتصاد المصري وتحسن أداء العديد من القطاعات الحيوية.

تحويلات المصريين بالخارج تواصل الصعود

واصلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج وتيرتها المتصاعدة حيث ارتفعت خلال الفترة يوليو/أبريل 2025/2026 بمعدل 33.2% لتسجل تدفقات قياسية بلغت نحو 39.2 مليار دولار (مقابل نحو 29.4 مليار دولار خلال الفترة يوليو/أبريل 2024/2025). وعلى المستوى الشهري، ارتفعت التحويلات خلال شهر أبريل 2026 بمعدل 44.0% لتسجل نحو 4.3 مليار دولار (مقابل نحو 3.0 مليارات دولار خلال شهر أبريل 2025). 

وتعد تحويلات المصريين بالخارج أحد أهم مصادر العملة الصعبة لمصر، حيث تسهم بشكل مباشر في دعم الاحتياطي النقدي واستقرار سعر الصرف.

رسميا الآن| سعر الدولار اليوم الإثنين 24-2-2025 بعد بيان البنك المركزي

توقعات معهد التمويل الدولي بتحسن مؤشرات الاقتصاد

توقع معهد التمويل الدولي تراجع الدين الحكومي إلى 82% من الناتج المحلي الإجمالي في 2027/2026، مقابل 85.3% في 2026/2025 و86.8% في 2025/2024، مقارنة بمستوى 90.9% في 2024/2023. 

كما رجح تحسن عجز الموازنة إلى 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2027/2026، مقابل 6.1% في العام السابق، مع تحقيق فائض أولي يبلغ 5.3% من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعاً من 4% في 2026/2025.

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