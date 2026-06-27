أقل من 50 جنيهًا.. سعر الدولار يتراجع في البنوك اليوم السبت 27 يونيو



شهد سعر الدولار أمام الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم السبت 27 يونيو 2026، بالتزامن مع عطلة البنوك الأسبوعية، وذلك بعد موجة تراجع ملحوظة خلال الأيام الماضية، ليواصل التداول دون مستوى الـ50 جنيهًا في مختلف البنوك العاملة بالسوق المحلية.



متوسط سعر الدولار

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع، فيما بلغ أقل سعر للعملة الأمريكية 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع في عدد من البنوك، من بينها الإمارات دبي الوطني، والإسكندرية، وفيصل الإسلامي.



كما تراوح سعر الدولار في غالبية البنوك الكبرى بين 49.45 و49.47 جنيه للشراء، وبين 49.55 و49.57 جنيه للبيع، حيث سجلت هذه المستويات بنوك كريدي أجريكول، والتجاري الدولي، وبيت التمويل الكويتي، والبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، إلى جانب عدد من البنوك الأخرى.



الأعلى سعر للدولار

وفي المقابل، سجل مصرف أبوظبي الإسلامي أعلى سعر للدولار عند 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع، بينما بلغ ثاني أعلى مستوى للعملة الأمريكية 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع في بنوك HSBC، ونكست، والأهلي الكويتي، ما يعكس استمرار التفاوت المحدود في أسعار الصرف بين البنوك المختلفة.