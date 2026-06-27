سعر الدولار اليوم السبت 27-6-2026 في أغلب البنوك المصرية

شهد متوسط سعر الدولار استقرارًا بـ أغلب البنوك مع أول تعاملات له اليوم السبت 27-6-2026؛ داخل السوق الرسمية.

آخر تحديث لمتوسط سعر الدولار في البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.47 جنيها للشراء و 47.57 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك مساء أمس الأول.

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من صباح أمس الجمعة حتي ساعات متأخرة من ليل اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.46 جنيها للشراء و 49.6 جنيها للبيع.

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 49.37 جنيها للشراء و 49.47 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويلل الكويتي، الكويت الوطني،التجاري الدولي CIB، البركة،أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

الدولار في معظم البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.47 جنيها للشراء و 47.57 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.5 جنيها للشراء و 49.6 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، سايب".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 49.55 جنيها للشراء و 49.69 جنيها للبيع في بنوك " نكست، HSBC ".

الائتمان المحلي يرتفع

ارتفع حجم الإئتمان المحلي بالعملة المحلية على مستوي الجهاز المصرفي بنهاية العام الماضي إلي 12.5 تريليون جنيه في مقابل 12.1 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ12.02 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول صافي المطلوبات من الحكومة للائتمان المحلي بالعملة المحلية 7.904 تريليون جنيه في ديسمبر الماضي مقابل 7.604 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ 7.61 تريليون جنيه في أكتوبر السابق.

وتضمن المطلوبات من الحكومة بنود الأوراق المالية و الإقراض والخصم و الودائع.

وقال التقرير إن المطلوبات من قطاع الأعمال العام لبنود الأوراق المالية والإقراض والخصم، ليصل إلي 474.7 مليار جنيه في ديسمبر السابق مقابل 470.311 مليار جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ 468.4 مليار جنيه في أكتوبر 2025.

وبلغت أرصدة الإئتمان المحلي للقطاع الخاص 2.7 تريليون جنيه في ديسمبر السابق مقابل 2.62 تريليون جنيه في نوفمبر السابق ومقارنة بـ2.6 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.

وصل حجم المطلوبات للائتمان المحلي للقطاع العائلي 1.413 تريليون جنيه في ديسمبر 2025 مقابل 1.402 تريليون جنيه في نوفمبر 2025 ومقارنة بـ1,4 تريليون جنيه في أكتوبر 2025.