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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الجمعة 26-6-2026

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم
محمد صبيح

واصل سعر الدولار مقابل الجنيه استقراره في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 26-6-2026؛ علي مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجهاز المصرفي منذ آخر يوم عمل له أمس وحتي صباح اليوم.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 49.37 جنيه للشراء و49.47 جنيه للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر ثاني أقل دولار 49.45 جنيه للشراء و49.55 جنيه للبيع في بنوك  كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، العربي الإفريقي الدولي،العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،التنيمة الصناعية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.49 جنيه للشراء و49.59 جنيه للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي الأول".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلى سعر 

سجل أعلى سعر دولار 49.65 جنيه للشراء و49.75 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.59 جنيه للشراء و49.69 جنيه للبيع في بنوك "HSBC، نكست، الأهلي الكويتي".

سعر الدولار مقابل الجنيه سعر الدولار اليوم سعر الدولار سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في معظم البنوك

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