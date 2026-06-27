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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

سعر الدولار اليوم السبت 27 يونيو 2026 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ

سعر الدولار اليوم السبت 27 يونيو 2026 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ
سعر الدولار اليوم السبت 27 يونيو 2026 في البنوك المصرية.. استقرار ملحوظ
عبد الفتاح تركي

شهد سعر الدولار اليوم السبت 27 يونيو 2026 مقابل الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال التعاملات المسائية داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، بالتزامن مع استمرار ثبات أسعار الصرف في معظم البنوك ومكاتب الصرافة، وسط متابعة واسعة من المواطنين والمستوردين والمستثمرين الراغبين في معرفة أحدث أسعار العملة الأمريكية قبل بداية أسبوع العمل الجديد.

وأظهرت أحدث تحديثات أسعار الصرف تباينًا محدودًا بين البنوك المختلفة، بينما حافظت غالبية البنوك على مستوياتها السعرية دون تغيير، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري 49.47 جنيه للشراء و49.57 جنيه للبيع، في حين سجل أعلى سعر للشراء داخل مصرف أبو ظبي الإسلامي عند 49.65 جنيه، مقابل 49.75 جنيه للبيع، وفق الأسعار المعلنة بنهاية تعاملات اليوم.

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سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري

استقر سعر الدولار اليوم السبت في البنك الأهلي المصري عند 49.47 جنيه للشراء، بينما سجل 49.57 جنيه للبيع، ليواصل البنك الحفاظ على نفس مستويات التسعير المعلنة خلال التعاملات.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.46 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع، وفق أحدث الأسعار الرسمية المعلنة بنهاية تعاملات السبت.

سعر الدولار اليوم في بنك مصر

حافظ بنك مصر على استقرار سعر صرف الدولار، ليسجل 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، دون أي تغير في الأسعار المعلنة.

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي CIB

بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB نحو 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، ليستمر ضمن مستويات الأسعار المتقاربة مع غالبية البنوك.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل

سجل الدولار في بنك فيصل 49.37 جنيه للشراء، مقابل 49.47 جنيه للبيع، ليأتي ضمن أقل أسعار الشراء المعلنة بين البنوك الواردة في التحديث.

سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

استقر سعر الدولار في بنك قناة السويس عند 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع، دون تسجيل أي تغيير مقارنة بآخر تحديث معلن.

سعر الدولار في مصر

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار في المصرف المتحد 49.47 جنيه للشراء، بينما سجل 49.57 جنيه للبيع، مواصلًا حالة الاستقرار التي شهدتها أسعار الصرف اليوم.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار في بنك الإسكندرية 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع، ليظل ضمن البنوك التي تقدم أقل سعر شراء في تعاملات اليوم.

سعر الدولار اليوم في مصرف أبو ظبي الإسلامي

جاء مصرف أبو ظبي الإسلامي في مقدمة البنوك من حيث أعلى سعر للدولار، إذ بلغ سعر الشراء 49.65 جنيه، بينما سجل سعر البيع 49.75 جنيه.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني

بلغ سعر الدولار في بنك الكويت الوطني 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع، ليستقر عند نفس المستويات المعلنة خلال التعاملات.

سعر الدولار

أسعار الدولار اليوم في البنوك المصرية

جاءت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك الواردة في التحديث على النحو الآتي:

  • البنك الأهلي المصري: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.
  • البنك المركزي المصري: 49.46 جنيه للشراء، و49.60 جنيه للبيع.
  • بنك مصر: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.
  • البنك التجاري الدولي CIB: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.
  • بنك فيصل: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
  • بنك قناة السويس: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.
  • المصرف المتحد: 49.47 جنيه للشراء، و49.57 جنيه للبيع.
  • بنك الإسكندرية: 49.37 جنيه للشراء، و49.47 جنيه للبيع.
  • مصرف أبو ظبي الإسلامي: 49.65 جنيه للشراء، و49.75 جنيه للبيع.
  • بنك الكويت الوطني: 49.45 جنيه للشراء، و49.55 جنيه للبيع.
سعر الدولار

ويعكس استقرار أسعار الدولار خلال تعاملات السبت استمرار حالة الهدوء في سوق الصرف، مع تقارب واضح في مستويات التسعير بين معظم البنوك العاملة في مصر، بينما ظل مصرف أبو ظبي الإسلامي صاحب أعلى سعر للشراء والبيع ضمن البنوك المذكورة في التحديث، في حين جاءت أقل أسعار الشراء لدى بنك فيصل وبنك الإسكندرية عند 49.37 جنيه، وهو ما يمنح المتعاملين خيارات متعددة وفق احتياجاتهم المصرفية المختلفة.

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