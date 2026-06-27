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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

تحت الـ 50 جنيها.. سعر الدولار في البنوك المصرية الآن

سعر الدولار
سعر الدولار
محمد يحيي

يستمر استقرار سعر الدولار في مواجهة الجنيه مع أول تعاملات له اليوم السبت 27-6-2026؛ داخل السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار ثباتا من دون تغيير بالتزامن مع تعطل العمل في البنوك مساء أمس الأول.

سعر الدولار اليوم

إجازة البنوك

واعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في البنوك اعتبارا من صباح أمس الجمعة حتي ساعات متأخرة من ليل اليوم السبت.

سعر الدولار في البنك المركزي

وسجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.46 جنيها للشراء و 49.6 جنيها للبيع.

سعر الدولار اليوم

أقل سعر

وسجل أقل سعر دولار 49.37 جنيها للشراء و 49.47 جنيها للبيع في بنوك " الإسكندرية، الإمارات دبي فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني".

وبلغ ثاني أقل سعر دولار 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويلل الكويتي، الكويت الوطني،التجاري الدولي CIB، البركة،أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول".

سعر الدولار أمام الجنيه المصري

الدولار في معظم البنوك

سجل متوسط سعر الدولار في أغلب البنوك 49.47 جنيها للشراء و 47.57 جنيها للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، التعمير والاسكان، المصري الخليجي، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه 49.5 جنيها للشراء و 49.6 جنيها للبيع في بنوك " أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي، سايب".

سعر الدولار مقابل الجنيه

أعلي سعر 

سجل أعلي سعر دولار 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وسجل ثاني أعلي سعر دولار 49.55 جنيها للشراء و 49.69 جنيها للبيع في بنوك " نكست، HSBC ".

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