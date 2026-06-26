بدون تغيير.. سعر الدولار اليوم في البنوك المصرية الآن

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم الجمعة 26-6-2026 على مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهرت تداولات الدولار في مواجهة الجنيه ثباتا مع قدوم مساء اليوم وهو أول أيام العطلات الرسمية في البنوك.

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.46 جنيها للشراء و 49.7 جنيها للبيع .

أقل سعر

سجل أقل سعر دولار 49.37 جنيها للشراء و 49.47 جنيها للبيع في بنوك "فيصل الاسلامي، الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية".

ووصل ثاني أقل سعر دولار 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع في بنوك " بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري، كريدي أجريكول"

الدولار في معظم البنوك

سجل سعر الدولار في معظم البنوك 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع في بنوك " المصرف المتحد،العقاري المصري العربي، قناة السويس، ميد بنك،العربي الإفريقي الدولي، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري، مصر، المصري الخليجي".

وبلغ سعر الدولار أمام الجنيه 49.5 جنيها للشراء و 49.6 جنيها للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي الأول، الأهلي الكويتي".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.59 جنيها للشراء و 49.69 جنيها للبيع في بنوك “HSBC،نكست"