رغم إجازة البنوك.. تفاصيل سعر الدولار اليوم

استمر استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 26-6-2026؛ علي مستوي السوق الرسمية.

سعر الدولار اليوم

وأظهر سعر الدولار مقابل الجنيه داخل الجهاز المصرفي منذ آخر يوم عمل له أمس وحتي صباح اليوم.

سعر الدولار في البنك المركزي

بلغ متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع.

أقل سعر دولار

وسجل أقل سعر دولار 49.37 جنيها للشراء و 49.47 جنيها للبيع في بنوك " الإمارات دبي الوطني، الإسكندرية، فيصل الإسلامي".

سعر الدولار في معظم البنوك

ووصل سعر ثاني أقل دولار 49.45 جنيها للشراء و 49.55 جنيها للبيع في بنوك كريدي أجريكول، بيت التمويل الكويتي، الكويت الوطني، التجاري الدولي CIB، البركة، أبوظبي التجاري".

وبلغ سعر الدولار في أغلب البنوك 49.47 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للشراء و 49.57 جنيها للبيع في بنوك " التعمير والاسكان، العربي الإفريقي الدولي،العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، قناة السويس، ميد بنك، التنمية الصناعية، المصري الخليجي،التنيمة الصناعية، مصر، المصرف العربي الدولي، الأهلي المصري".

وصل سعر الدولار مقابل الجنيه 49.49 جنيها للشراء و 49.59 جنيها للبيع في بنوك " سايب، أبوظبي الأول".

أعلي سعر

سجل أعلي سعر دولار 49.65 جنيها للشراء و 49.75 جنيها للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وبلغ ثاني أعلي سعر دولار 49.59 جنيها للشراء و 49.69 جنيها للبيع في بنوك "HSBC، نكست، الأهلي الكويتي".