لوك لافت .. ملك أحمد زاهر تستعرض جمالها

شاركت الفنانة ملك أحمد زاهر، متابعيها صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت ملك زاهر، مرتديه جيب أنيقة باللون الأسود مع توب بنفس اللون ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ملك زاهر، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ملك زاهر، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة ملك زاهر ..