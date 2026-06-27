لوك لافت .. منة عرفة تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور

شاركت الفنانة منة عرفة، متابعيها بصور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة كاجوال.

وظهرت منة عرفة، مرتديه بنطال كاجوال واسع باللون الابيض، ونسقت معه بلوزة ذا تصميم مختلف باللون الابيض والاسود لتكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد منة عرفة، في المكياج على اللون الاسود للعيون مع الرموش الكثيفة كما اختارت أحمر الشفاه باللون الوردي اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

كما فضلت منة عرفة، أن تترك شعرها الأسود الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ونعرض لكم صور الفنانة منة عرفة