إطلالة ناعمة.. هنا الزاهد تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة هنا الزاهد ، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

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هنا الزاهد تتألق بتايور نبيتي

وتألقت هنا الزاهد ، مرتديه تايور باللون النبيتي، وجاء الجاكيت بتصميم لافت وأنيق ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت هنا الزاهد ، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد هنا الزاهد ، في المكياج على الألوان البنية الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة هنا الزاهد