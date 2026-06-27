أحمر قصير.. ياسمين صبري تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة.

وأطلت ياسمين صبري ، مرتدية فستانا قصيرا باللون الأحمر، وجاء بتصميم عصري ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت ياسمين صبري أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ياسمين صبري في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار أحمر للشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

ونعرض لكم صور الفنانة ياسمين صبري