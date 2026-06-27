جمبسوت لافت.. ريهام عبد الغفور تخطف الانظار في حفل زفاف أحمد السعدني

نشرت الفنانة ريهام عبد الغفور، صور جديدة لها رفقة الفنان أحمد السعدني خلال حفل زفافه عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافته.

وأطلت ريهام عبد الغفور، مرتديه جمبسوت أنيق ولافت باللون الموف الفاتح ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد ريهام عبد الغفور، في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون الوردي الناعم ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ريهام عبد الغفور، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة مع رفع خصلات بسيطة لتكشف عن جمالها.

ونعرض لكم صور الفنانة ريهام عبد الغفور