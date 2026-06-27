رقم 3 غير متوقعة.. أفضل أكلات تساعد على خفض الكوليسترول

لا يعني خفض الكوليسترول بالضرورة التخلي عن الوجبات الخفيفة اللذيذة، فالعديد من الأطعمة يمكن أن تساعد في دعم صحة القلب مع الحفاظ على شعورك بالشبع والرضا.

اكلات تساعد على خفض الكوليسترول

- الشوفان

يُعدّ الشوفان من أفضل الأطعمة لخفض الكوليسترول لاحتوائه على ألياف قابلة للذوبان ، والتي تساعد على إزالة البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) ، وهو الكوليسترول "الضار"، من مجرى الدم.

يُعدّ طبق صغير من دقيق الشوفان أو كوب جاهز من الشوفان المنقوع طوال الليل وجبة خفيفة سهلة ومشبعة، أضف التوت أو رشة من العسل لمزيد من النكهة

- الفواكه الطازجة

تعد الفواكه مثل التفاح والبرتقال والإجاص والتوت مصادر غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، تُساعد الألياف على إبطاء عملية الهضم ومنع ارتفاع مستويات الكوليسترول.

تحتوي التوتيات على مضادات الأكسدة ومركبات نباتية أخرى تدعم صحة القلب، يمكنك تناول الفاكهة بمفردها، أو مزجها مع الزبادي، أو تناولها مع حفنة من المكسرات

- زبادي يوناني

الزبادي اليوناني غني بالبروتين ويحتوي على نسبة أقل من اللاكتوز (سكر الحليب) مقارنةً بالزبادي العادي.، اختر نوعًا عاديًا قليل الدسم للحفاظ على صحة قلبك، إضافة التوت تزيد من الألياف ومضادات الأكسدة، مما يدعم مستويات الكوليسترول الصحية.،يُعدّ هذا الزبادي وجبة خفيفة رائعة للشعور بالشبع بين الوجبات.

المصدر verywellhealth