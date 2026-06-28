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بتأمينات مشددة.. عمليات التعليم تتابع وصول امتحان العربي للجان الثانوية العامة
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بتأمينات مشددة.. عمليات التعليم تتابع وصول امتحان العربي للجان الثانوية العامة

امتحانات الثانوية العامة
امتحانات الثانوية العامة
ياسمين بدوي

تتابع الآن غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجراءات نقل أوراق أسئلة امتحان العربي ثانوية عامة 2026 ، من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 الموجودة على مستوى الجمهورية ، حيث يتم التأكد من تنفيذ كافة الإجراءات المنظمة لعملية تسليم وتسلم صناديق الأسئلة وفق الضوابط والتعليمات المقررة، بما يضمن وصولها إلى اللجان الامتحانية في المواعيد المحددة وبأعلى درجات الدقة والانضباط.

تأمين خطوط سير سيارات نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026

وتشهد خطوط سير سيارات نقل صناديق أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 تأمينا مشددا وذلك بفضل التنسيق الكامل والمستمر بين وزارة التربية والتعليم و الجهات الأمنية ، بما يضمن انتظام العملية الامتحانية وتحقيق أعلى درجات الأمان والانضباط.

صناديق معدنية لنقل الأسئلة

ويتم نقل أسئلة امتحانات الثانوية العامة 2026 من مراكز توزيع الأسئلة إلى لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 ، داخل صناديق معدنية محكمة الغلق بأقفال رقمية مغلقة بأرقام سرية ، وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة بالتعاون مع الجهات السيادية المعنية في الدولة ، لضمان عدم تسريبها قبل توزيعها باللجان .

وزير التعليم يطمئن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية لتأمين لجان السير

ويحرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قبل بدء كل امتحان من امتحانات الثانوية العامة 2026 ، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان السير بجميع المحافظات.

امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل

 أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2026 أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

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