خالد جادالله مديرًا لقطاع الناشئين بالنادي المصري.. خطوة جديدة لبناء مستقبل القلعة الخضراء

أعلن مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، تعيين الكابتن خالد جادالله مديرًا لقطاع الناشئين بالنادي، في إطار خطة الإدارة لتطوير منظومة كرة القدم والاهتمام بقاعدة الناشئين باعتبارها الركيزة الأساسية لبناء فريق قوي قادر على المنافسة خلال السنوات المقبلة.

رؤية جديدة لتطوير قطاع الناشئين

يأتي قرار تعيين خالد جادالله ضمن استراتيجية شاملة يتبناها مجلس إدارة النادي، تستهدف إعادة هيكلة قطاع الناشئين وتوفير بيئة احترافية تساعد على اكتشاف المواهب وصقلها بالشكل الأمثل، بما يضمن إعداد لاعبين قادرين على تمثيل الفريق الأول مستقبلًا، إلى جانب المنافسة بقوة في مختلف البطولات المحلية.

وتسعى الإدارة إلى الاستفادة من الخبرات الفنية والإدارية التي يمتلكها جادالله، من أجل تطوير العمل داخل القطاع، ورفع مستوى الأداء الفني والإداري، مع وضع برامج تدريبية حديثة تواكب التطور الكبير الذي تشهده كرة القدم.

الاستثمار في أبناء النادي

ويؤمن مجلس إدارة النادي المصري بأن الاستثمار في قطاع الناشئين يمثل أحد أهم عناصر النجاح والاستدامة، حيث يهدف إلى تخريج أجيال جديدة من اللاعبين المميزين القادرين على دعم الفريق الأول، وتقليل الحاجة إلى التعاقدات الخارجية، مع الحفاظ على هوية النادي وتاريخه في الاعتماد على المواهب الشابة.

كما تسعى الإدارة إلى تعزيز منظومة اكتشاف اللاعبين في مختلف المحافظات، والعمل على توفير أفضل الإمكانات الفنية والطبية والتأهيلية للفرق السنية.

بداية مرحلة جديدة

ويمثل تعيين خالد جادالله بداية مرحلة جديدة داخل قطاع الناشئين بالنادي المصري، في ظل طموحات كبيرة لتحقيق طفرة حقيقية على مستوى إعداد اللاعبين، بما ينعكس إيجابًا على مستقبل الفريق الأول.

وتأمل جماهير النادي أن يسهم هذا القرار في إعادة القطاع إلى مكانته المميزة، وأن يكون نقطة انطلاق لإفراز مواهب واعدة تحمل راية النادي المصري في السنوات المقبلة، وتواصل مسيرة الإنجازات، ليظل القطاع أحد أهم مصادر دعم الفريق بعناصر تمتلك الجودة والقدرة على المنافسة في أعلى المستويات