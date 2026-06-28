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بدء مُحاكمة هدير عبدالرازق في قضية غسل الأموال .. بعد قليل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بدء مُحاكمة هدير عبدالرازق في قضية غسل الأموال .. بعد قليل

هدير عبدالرازق
هدير عبدالرازق
مصطفي رجب

تنظر محكمة القاهرة الاقتصادية، اليوم الأحد، محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق، في القضية المتهمة فيها بغسل الأموال.

كواليس محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق في تهمة غسل الأموال 

وتواجه هدير عبد الرازق اتهامات تتعلق بإخفاء وتمويه مصادر أموال يُشتبه في كونها متحصلة من أنشطة غير مشروعة، وهي الاتهامات التي دفعت جهات التحقيق لاتخاذ إجراءات تحفظية سابقة، من بينها التحفظ على بعض الأموال والممتلكات المرتبطة بالقضية، لحين إنتهاء التحقيقات والفصل القضائي النهائي.

وتأتي القضية ضمن سلسلة من التطورات القضائية التي ارتبط اسم المتهمة بها خلال الفترة الماضية، حيث تتابع جهات التحقيق فحص حركة الأموال والتحويلات المالية، وبيان مدى ارتباطها بوقائع محل التحقيق، تمهيدًا للوصول إلى الحقيقة الكاملة بشأن الاتهامات المنسوبة إليها.

وقررت محكمة القاهرة الجديدة، تأجيل محاكمة البلوجر أوتاكا طليق هدير عبد الرازق بتهمة الإتجار في المخدرات لجلسة 13 مايو.

وحدّدت محكمة القاهرة الاقتصادية جلسة 24 ديسمبر أولى جلسات استئناف أوتاكا طليق البلوجر هدير عبدالرازق في اتهامه بنشر فيديوهات خادشة للحياء بالحبس 6 اشهر.

محكمة القاهرة الاقتصادية محاكمة البلوجر هدير عبد الرازق غسل الأموال

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