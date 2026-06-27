هل تناول موزة قبل النوم يساعدك على النوم بشكل أفضل؟

إذا كنت تعاني من صعوبة في النوم ليلا، فقد يساعدك تناول موزة على النوم ، للموز فوائد عديدة للجسم قد تُسهم في تحسين جودة النوم.

فوائد تناول موزة قبل النوم:

- يتحول التربتوفان إلى هرمونات تساعد على النوم

يحتوي الموز على التربتوفان ، وهو حمض أميني (وحدة بناء البروتين) يستخدمه الدماغ لإنتاج هرموني السيروتونين والميلاتونين:

السيروتونين هو هرمون يساعد على الاسترخاء وتنظيم النوم.

الميلاتونين هو هرمون يساعد على تنظيم دورات النوم

تشير بعض الدراسات إلى أن التربتوفان الموجود في الطعام قد يساعد على النوم بشكل أسرع وأكثر عمقًا.

يحتوي الموز في مرحلة النضج الصفراء على أعلى نسبة من التربتوفان، أما الموز الناضج جدًا (الذي يتحول إلى اللون البني) فيحتوي على الميلاتونين

- يساعد المغنيسيوم على استرخاء العضلات

بالإضافة إلى التربتوفان، يحتوي الموز أيضاً على المغنيسيوم، قد يؤثر هذا المعدن على النوم، يساعد المغنيسيوم على تهدئة العضلات والأعصاب، وقد يلعب دوراً في إنتاج الميلاتونين، قد يعاني الأشخاص الذين يعانون من نقص المغنيسيوم من صعوبة في النوم، لذا فإن تناول موزة قبل النوم قد يساعدهم على الاسترخاء

- الكربوهيدرات تعزز التربتوفان في الدماغ

تحتوي موزة متوسطة الحجم على ٢٧ غرامًا من الكربوهيدرات، عند تناول الكربوهيدرات قبل النوم، يُسهّل ذلك وصول التربتوفان إلى الدماغ، زيادة التربتوفان تُحسّن إنتاج السيروتونين والميلاتونين، مما قد يُساعد على النوم بشكل أسرع