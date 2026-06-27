لذيذة ومختلفة.. طريقة عمل كفتة البرغل

تعد الكفتة من الأكلات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكفتة بالكثير من الطرق المختلفة.

وإليكم طريقة عمل كفتة البرغل بالخطوات

مقادير كفتة البرغل

نصف كيلو لحمة مفرومة

2 كوب برغل

بصلة مبشورة

4 فصوص ثوم مفروم

ملح وفلفل

كبابة صيني

بهارات لحمة

جوزة الطيب

زنجبيل

زيت

طريقة تحضير كفتة البرغل

أنقعي البرغل ويصفى

أخلطي البصل والثوم مع جميع التوابل في الكبة جيدا

ضيفي البرغل ونقلب جيدا

ضعي اللحم المفروم مع الاستمرار في الخلط حتى ينعم تماما

شكلي الخليط على هيئة أصابع

يسخن السمن مع الزيت وترص الكفتة في الطاسة وتسوى من جميع الجوانب