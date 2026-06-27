للحصول على أعلى فائدة .. 3 أطعمة يفضل تناولها في هذا التوقيت

يركز معظم الأشخاص على نوعية طعامهم، لكن توقيت تناوله لا يقل أهمية، فتناول أطعمة محددة في أوقات معينة من اليوم قد يزيد من قيمتها الغذائية، مما يدعم مستويات طاقة أفضل، وهضمًا أفضل، وصحة عامة أفضل.

إليكم ثلاث أطعمة شائعة وأوقات تناولها التي قد تفيد صحتكم.

1. دقيق الشوفان: الأفضل في الصباح

الشوفان الحبوب الكاملة الغنية بالعناصر الغذائية والألياف، ترتبط الأطعمة الغنية بالألياف بتحسين صحة القلب، وتحسين التحكم في مستوى السكر في الدم ، وتقليل الالتهابات في جميع أنحاء الجسم.

لماذا يفيد؟

يُعدّ تناول الشوفان في الصباح مصدراً جيداً للكربوهيدرات بطيئة الهضم، مما يساعد على الحفاظ على مستويات ثابتة من سكر الدم والطاقة والتركيز طوال اليوم ، كما أن محتواه العالي من الألياف يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول، مما قد يساهم في منع الإفراط في تناول الطعام وانخفاض الطاقة المفاجئ لاحقاً خلال اليوم

2. البيض: الأفضل في الصباح

يُعد البيض من بين أغنى مصادر البروتين ، إذ يوفر جميع الأحماض الأمينية الأساسية التسعة، بالإضافة إلى عناصر غذائية مهمة مثل الكولين وفيتامين د وفيتامينات ب.

لماذا تساعد؟

يساعد تناول كمية كافية من البروتين في كل وجبة على الحفاظ على نظام غذائي متوازن ويمنحك شعوراً بالشبع لفترة أطول، لكن الكثيرين يتجاهلون البروتين في وجبة الإفطار، يمكن أن يساعد بدء يومك بوجبة غنية بالبروتين، مثل البيض، على زيادة شعورك بالشبع ودعم التحكم بشكل أفضل في الشهية طوال اليوم، كما أن إضافة البروتين إلى وجبة الإفطار يمكن أن يساعدك على تحقيق أهدافك اليومية من البروتين

3. المكسرات: الأفضل كوجبة خفيفة في منتصف النهار

تُعدّ المكسرات، كاللوز والجوز والفستق وغيرها، غنية بالدهون الصحية والبروتين والألياف والفيتامينات والمعادن، ويساعد محتواها من البروتين والدهون على الشعور بالشبع طوال اليوم، مما يساهم في منع انخفاض الطاقة.

لماذا تساعد؟

تُوفّر المكسرات مزيجاً من البروتين والدهون والألياف التي تُساعد على استقرار مستويات الطاقة ومنع انخفاضها بعد الظهر، كما تُساهم دهونها الصحية في دعم صحة القلب وقد تُحسّن الشعور بالشبع.

المصدر health