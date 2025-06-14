صراع بين ليفربول وبايرن ميونخ بسبب محمد صلاح.. ما القصة؟

دخل نادي ليفربول في صراع مع نادي بايرن ميونخ بسبب النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز ومنتخب مصر، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.. فما السبب؟

ليفربول جدد عقد محمد صلاح لمدة موسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2027 بحسب ما أعلن الريدز، أبريل الماضي.

وكان عقد صلاح البالغ من العمر 32 عاما، ينتهي في ختام الموسم الماضي.

عقد محمد صلاح مع ليفربول

بحسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن محمد صلاح انتهى من توقيع عقد جديد "مذهل" مع ليفربول بقيمة إجمالية تصل إلى 42 مليون جنيه إسترليني كرواتب خلال مدة العقد.

وأضافت الصحيفة، أن العقد الجديد يمنح محمد صلاح راتبًا أسبوعيًا يبلغ 400 ألف جنيه إسترليني، أي أن هناك زيادة قدرها 50 ألف جنيه إسترليني عن عقده الحالي، مشيرة إلى أن العقد الجديد سيمتد حتى عام 2027، وسيجعل محمد صلاح أحد الأعلى أجراً في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز، كما سيصبح الأعلى أجراً في تاريخ ليفربول.

في حين قالت شبكة "سكاي سبورتس" أن محمد صلاح رفض عروضًا فلكية من السعودية للرحيل عن فريقه حيث أتيحت له فرصة الحصول على عقد يتقاضى بموجبه 10 أضعاف ما يتقاضاه حاليًا، حيث كان سيحصل على عقد تاريخي بقيمة تزيد علي 200 مليون يورو كراتب سنوي، لكنه رفضه، للبقاء بنادي ليفربول.

صراع بين ليفربول وبايرن ميونخ

على الصعيد الآخر، كشفت صحيفة “الصن”، أن نادي ليفربول يرغب في الحصول على خدمات برادلي باركولا، جناح باريس سان جيرمان، كلاعب بديل لنجم الفريق محمد صلاح، ويستعد لمنافسة بايرن ميونخ على الصفقة.

ومن المتوقع أن ينفق ليفربول أكثر من 300 مليون يورو في الانتقالات الصيفية الحالية – حسب التقارير الصحافية.

ووفقا لـ "الصن"، يستعد ليفربول لخوض معركة جديدة مع بايرن ميونخ من أجل الحصول على الجناح الدولي الفرنسي البالغ من العمر 22 عاما والذي تبلغ قيمته 117 مليون يورو.

ويعتقد الريدز، أن باركولا بديل طويل الأمد للنجم المصري، لذلك يرغب في الدخول في مفاوضات مع باريس سان جيرمان سعيا لكسب خدمات اللاعب الشاب، لاسيما وأن نادي العاصمة الفرنسية بات لا يعتمد على باركولا كلاعب أساسي في ظل وجود ديزيري دوي وعثمان ديمبلي وخفيتشا كفاراتسخيليا.