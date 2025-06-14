محمد صلاح يخطف الأنظار بلياقته البدنية في أحدث ظهور

شارك محمد صلاح، نجم ليفريول الإنجليزي، صوة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر محمد صلاح من صالة الجيم أثناء تأدية المران الصباحي، وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ومحبيه.

محمد صلاح في أحدث ظهور

وقرر محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي وقائد منتخب مصر، قضاء إجازته الصيفية لهذا العام في أحد المنتجعات السياحية الفاخرة جنوب مدينة الغردقة.

صلاح يختار الخصوصية

حرص صلاح على الابتعاد عن الأضواء خلال زيارته، ولكن صورة له على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت سر الزيارة .

وأكد أحد العاملين في القطاع السياحي بالغردقة أن زيارة نجم بحجم محمد صلاح تمثل دعاية قوية للمنطقة، حتى وإن اختار الهدوء والابتعاد عن الظهور العلني.

عيون وسائل الإعلام ترصد تحركاته

رغم محاولته الابتعاد عن الكاميرات، إلا أن تواجده في الغردقة لم يمر مرور الكرام، حيث رصد بعض الزوار وصوله إلى المنتجع، ما أثار فضول وسائل الإعلام المحلية والعالمية، في انتظار أي ظهور رسمي أو صورة له خلال أيام الإجازة.