قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
متحدث جيش الإحتلال: استهدفنا مبنى ومختبرات لتخصيب اليورانيوم بإيران
فيديو| لفتة إنسانية من رئيس الوزراء: "علاج بنتنا يكفيني في زيارة اليوم"
كيف تشاهد مباراة الأهلي وإنتر ميامي في كأس العالم للأندية؟
هل زواج الـ بارت تايم حلال؟.. عالم بالأزهر يوضح الرأي الشرعي
جيش الاحتلال: 70 طائرة إسرائيلية حلقت لمدة ساعتين في طهران
كاظم الساهر يحيي حفلا فى عمان.. أغسطس المقبل
اختيار مصر ضمن 7 دول للاستفادة من برنامج صندوق الاستثمار في المناخ
نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة الترم الثاني .. درجاتك هنا الآن
إيمان كريم: مصر حققت نتائج بارزة في قضايا ذوى الإعاقة
إيران تعلن اعتقال 5 أشخاص بتهمة التعاون مع إسرائيل في مدينة يزد
ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة
رئيس الوزراء يتفقد المشروعات الزراعية بالبحيرة لدعم الأمن الغذائي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

في ثوبها الجديد.. كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر المصري

الاهلي
الاهلي
ياسمين تيسير

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لمتابعة بطولة كأس السوبر المصري، حيث ستشهد مشاركة أربع فرق بدلا من فريقين للعام الثاني.

وسيقام كأس السوبر للأندية الأبطال في دولة الإمارات حيث  تشارك 4 أندية فى السوبر المصري بنظامه الجديد.

ويلعب في كأس السوبر كل من بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة، بالإضافة إلى الكارت الذهبي.

كان الأهلي حسم البطاقة الأولى في السوبر المصري للأندية الأبطال بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز.

 وتأهل الزمالك إلى السوبر المصري هو الآخر باعتباره بطل كأس مصر.

كما سيشارك سيراميكا كليوباترا  بعد فوزه بكأس عاصمة مصر، بينما سيشارك بيراميدز بحصوله علي  الكارت الذهبي. 

وسيواجه الأهلي نظيره سيراميكا كلبوباترا بينما يواجه بيراميدز نظيره الزمالك.

وتوج الأهلي بـ15 لقبا للسوبر المصري "الاكثر تتويجاً"، يليه الزمالك بـ4 ألقاب.

وأقيمت بطولة السوبر المصري في 22 نسخة سابقة حيث بدأت في عام 2001 

 ألغيت بطولة السوبر المصري نسختي عامي 2011 و2013 

2001: الزمالك يتوج باللقب على حساب غزل المحلة بنتيجة 2-1

2002: الزمالك يهزم المقاولون 

2003: الأهلي يهزم الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-1

2004: المقاولون العرب يفوز باللقب على حساب الزمالك 

2005: الأهلي بطلًا على حساب إنبي بهدف نظيف .

2006: الأهلي يهزم إنبي مجددًا بهدف نظيف 

2007: الأهلي يحصد اللقب بعد الفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2،

2008: الأهلي يهزم الزمالك بثنائية أحمد حسن ومعتز إينو.

2009: حرس الحدود يفوز بلقبه الأول على حساب الأهلي 

2010: الأهلي يهزم حرس الحدود ويستعيد اللقب بهدف محمد أبو تريكة.

2012: الأهلي يهزم إنبي بنتيجة 2-1

2014: الأهلي يتفوق على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4

2015: الأهلي بطلًا على حساب الزمالك بنتيجة 3-2

2016: الزمالك يتوج باللقب على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1

2017: الأهلي يهزم المصري البورسعيدي 

2018: الأهلي يهزم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز جونيور أجايي ثنائية مع حسين الشحات للمارد الأحمر، بينما سجل محمود علاء هدفي الفريق الأبيض.

2019: الزمالك يستعيد اللقب من بوابة غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3

2020: طلائع الجيش يحقق لقبه الأول على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2

2021: الأهلي يسترد اللقب على حساب الزمالك 

2022: الأهلي يهزم بيراميدز بهدف علي معلول .

2023: الأهلي يهزم مودرن فيوتشر (مودرن سبورت حاليًا) بنتيجة 4-2

2024: الاهلى يهزم الزمالك بركلات الترجيح 7-6  

الاهلي السوبر المصري الزمالك بيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

1000 جنيه خلال ساعات.. ماذا يحدث لـ أسعار الذهب في مصر؟

نتيجة الصف الثالث الإعدادي

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة القاهرة .. برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 محافظة الجيزة برقم الجلوس |ترقبوها بعد قليل

نتيجة الشهادة الإعدادية

ظهرت الآن.. رابط الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في الجيزة

الدوسري

إمام الحرم المكي يعلق على الهجمات الإيرانية ضد إسرائيل.. ماذا قال؟

سعر الدولار مقابل الجنيه

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الذهب

آخر تحديث لسعر الذهب اليوم السبت 14-6-2025

أسعار الدواجن

انخفاض مستمر.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم السبت 14 يونيو2025

ترشيحاتنا

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة يتابع مستوى الخدمات بالأحياء ويشدد على حل شكاوى المواطنين

صورة موضوعية

وكيل تعليم البحر الأحمر توجه بمراعاة الدقة والتأني في تصحيح إمتحانات الإعدادية

صورة موضوعية

رئيس مدينة القصير يتفقد مزرعة القويح النموذجية لمتابعة الإنتاج الزراعي

بالصور

كاجوال لافت.. ياسمين صبري تخطف الأنظار بجمالها

ياسمين صبري
ياسمين صبري
ياسمين صبري

الأكاديمية العسكرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء الرقابة الإدارية

الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية
الأكاديمية العسكرية المصرية تحتفل بتخرج الدورة التدريبية الرابعة لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية

تشكيلات الدفاع الجوي| القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين لعدد من المنشآت

صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين
صورة لزيارة وفد الملحقين العسكريين

إطلالة رياضية.. إيمان العاصي تستعرض رشاقتها

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

فيديو

ملك أحمد زاهر

والدة ملك أحمد زاهر تكشف تطورات حالتها الصحية

الغارات العسكرية الاسرئيله

إيران ترفع "راية الانتقام الحمراء" ... ماذا تعني وهل تثأر طهران لشهدائها

إيمان عبد اللطيف

الكشف عن سبب الهزات الأرضية المتتالية.. تفاصيل هامة

إيمان عبد اللطيف

قفزة تاريخية.. مفاجأة في أسعار الذهب بعد الأحداث الأخيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

د. علي عبد الحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي: غزة وكييف.. صراعان في مرآة واحدة

محمد عبد الجواد

محمد عبد الجواد يكتب : إيران وكر الجواسيس

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: هل يُشعل ترامب حربًا أهلية في أمريكا

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك منحوتب الثاني

المزيد