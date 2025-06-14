في ثوبها الجديد.. كل ما تريد معرفته عن بطولة السوبر المصري

تستعد جماهير كرة القدم المصرية لمتابعة بطولة كأس السوبر المصري، حيث ستشهد مشاركة أربع فرق بدلا من فريقين للعام الثاني.

وسيقام كأس السوبر للأندية الأبطال في دولة الإمارات حيث تشارك 4 أندية فى السوبر المصري بنظامه الجديد.

ويلعب في كأس السوبر كل من بطل الدوري، بطل كأس مصر، بطل كأس الرابطة، بالإضافة إلى الكارت الذهبي.

كان الأهلي حسم البطاقة الأولى في السوبر المصري للأندية الأبطال بعد فوزه بلقب الدوري الممتاز.

وتأهل الزمالك إلى السوبر المصري هو الآخر باعتباره بطل كأس مصر.

كما سيشارك سيراميكا كليوباترا بعد فوزه بكأس عاصمة مصر، بينما سيشارك بيراميدز بحصوله علي الكارت الذهبي.

وسيواجه الأهلي نظيره سيراميكا كلبوباترا بينما يواجه بيراميدز نظيره الزمالك.

وتوج الأهلي بـ15 لقبا للسوبر المصري "الاكثر تتويجاً"، يليه الزمالك بـ4 ألقاب.

وأقيمت بطولة السوبر المصري في 22 نسخة سابقة حيث بدأت في عام 2001

ألغيت بطولة السوبر المصري نسختي عامي 2011 و2013

2001: الزمالك يتوج باللقب على حساب غزل المحلة بنتيجة 2-1

2002: الزمالك يهزم المقاولون

2003: الأهلي يهزم الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 3-1

2004: المقاولون العرب يفوز باللقب على حساب الزمالك

2005: الأهلي بطلًا على حساب إنبي بهدف نظيف .

2006: الأهلي يهزم إنبي مجددًا بهدف نظيف

2007: الأهلي يحصد اللقب بعد الفوز على الإسماعيلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-2،

2008: الأهلي يهزم الزمالك بثنائية أحمد حسن ومعتز إينو.

2009: حرس الحدود يفوز بلقبه الأول على حساب الأهلي

2010: الأهلي يهزم حرس الحدود ويستعيد اللقب بهدف محمد أبو تريكة.

2012: الأهلي يهزم إنبي بنتيجة 2-1

2014: الأهلي يتفوق على الزمالك بركلات الترجيح بنتيجة 5-4

2015: الأهلي بطلًا على حساب الزمالك بنتيجة 3-2

2016: الزمالك يتوج باللقب على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-1

2017: الأهلي يهزم المصري البورسعيدي

2018: الأهلي يهزم الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث أحرز جونيور أجايي ثنائية مع حسين الشحات للمارد الأحمر، بينما سجل محمود علاء هدفي الفريق الأبيض.

2019: الزمالك يستعيد اللقب من بوابة غريمه التقليدي الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 4-3

2020: طلائع الجيش يحقق لقبه الأول على حساب الأهلي بركلات الترجيح بنتيجة 3-2

2021: الأهلي يسترد اللقب على حساب الزمالك

2022: الأهلي يهزم بيراميدز بهدف علي معلول .

2023: الأهلي يهزم مودرن فيوتشر (مودرن سبورت حاليًا) بنتيجة 4-2

2024: الاهلى يهزم الزمالك بركلات الترجيح 7-6