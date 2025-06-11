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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

تغيير ترتيب مرشحي الكرة الذهبية بعد إنجاز البرتغال.. ما موقف محمد صلاح؟

الكرة الذهبية
الكرة الذهبية
أحمد أيمن

بدأت المنافسة على جائزة الكرة الذهبية لعام 2025 "البالون دور" تأخذ طابعًا خاصًا بعد تتويج منتخب البرتغال بلقب دوري الأمم الأوروبية. 

فريق البرتغال، بقيادة النجم كريستيانو رونالدو، تمكن من تحقيق البطولة للمرة الثانية في تاريخه بعد الفوز على منتخب إسبانيا بركلات الترجيح، مما أدخل تغييرات كبيرة في ترتيب قائمة المرشحين للحصول على الكرة الذهبية.

ما تأثير تتويج البرتغال؟

النجاح الذي حققه المنتخب البرتغالي هذا العام لم ينعكس فقط على مجرى البطولة الأوروبية، بل كان له تأثير مباشر على سباق جائزة الكرة الذهبية.

يبرز عدد من لاعبي المنتخب البرتغالي الذين سيلعبون دورًا كبيرًا في ترتيب الجائزة، ومن بينهم العديد من لاعبي باريس سان جيرمان، الذي حقق أيضًا دوري أبطال أوروبا.

جدير بالذكر أن منتخب البرتغال، قد توّج بطلا لدوري الأمم الأوروبية على حساب نظيره منتخب إسبانيا 5-3، بعد التعادل 2-2، خلال المباراة التي جمعت الفريقين مساء الأحد على ملعب "أليانز أرينا" في مدينة ميونخ الألمانية في نهائي دوري الأمم الأوروبية.

موعد حفل الكرة الذهبية 2025

من المقرر أن يقام حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2025 في 22 سبتمبر المقبل. 

ومن التغييرات المثيرة هذا الموسم، أن جميع الجوائز - التي كانت مخصصة للرجال فقط - ستكون متاحة الآن للسيدات، بما في ذلك جوائز أفضل حارس مرمى، أفضل لاعب شاب، وأفضل هداف.

عوامل تصنيف ترتيب الكرة الذهبية 2025

تتعدد العوامل التي يتم الاعتماد عليها عند تصنيف ترتيب الكرة الذهبية. من بين هذه العوامل:

الأهداف المسجلة

صناعة الأهداف

شباك نظيفة (للاعبين ذوي القدرات الدفاعية)

الكؤوس التي تم الفوز بها أو التنافس عليها

اللحظات الكبيرة في موسم 2024/25

السلوك والروح الرياضية

ترتيب الكرة الذهبية 2025

وفقًا لموقع "givemesport"، تم الكشف عن قائمة تضم 20 لاعبًا مرشحًا للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025. ويتصدر القائمة عثمان ديمبلي من باريس سان جيرمان، متفوقًا على النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالإضافة إلى الثنائي لامين يامال ورافينيا من برشلونة، مع ظهور مفاجئ لكريستيانو رونالدو.

وفيما يلي ترتيب سباق الكرة الذهبية 2025:

1- عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان)

2- لامين يامال (برشلونة)

3- فيتنيا (باريس سان جيرمان)

4- رافينيا (برشلونة)

5- محمد صلاح (ليفربول)

6- ديزيريه دوي (باريس سان جيرمان)

7- كفاراتسخيليا (باريس سان جيرمان)

8- كيليان مبابي (ريال مدريد)

9- بيدري (برشلونة)

10- نونو مينديز (باريس سان جيرمان)

11- لاوتارو مارتينيز (إنتر ميلان)

12- أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان)

13- دوناروما (باريس سان جيرمان)

14- هاري كين (بايرن ميونخ)

15- ليفاندوفيسكي (برشلونة)

16- فينيسيوس جونيور (ريال مدريد)

17- كريستيانو رونالدو (النصر)

18- فيرجيل فان ديك (ليفربول)

19- سكوت ماكتوميناي (نابولي)

20- أليساندرو باستوني (إنتر ميلان)

ومن المقرر أن تستمر المنافسة في الأشهر القادمة، مع انتظار الجماهير بفارغ الصبر لنتائج الموسم وتأثيرها على سباق الجائزة.

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