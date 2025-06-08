مبابي يكشف عن المتحكم في تحديد الفائز بالكرة الذهبية والحذاء الذهبي

علق كيليان مبابي، قائد منتخب فرنسا، على حظوظه في سباق الكرة الذهبية هذا العام، بعدما قاد "الديوك" للفوز بالميدالية البرونزية في دوري الأمم الأوروبية، عقب الانتصار على ألمانيا بهدفين دون مقابل.

وفي تصريحات لشبكة "راديو مونت كارلو"، أشار مبابي إلى أن الكرة الذهبية تخرج عن نطاق تأثيره الشخصي، قائلًا: "لدي آراء بشأن فرصي في الكرة الذهبية، لكنها لن تغير الكثير.. الجائزة الوحيدة التي أستطيع التأثير عليها بشكل مباشر هي الحذاء الذهبي، لأنها تعتمد على أدائي وأرقامي".

وأضاف نجم ريال مدريد الجديد: "لطالما رغبت في أن أكون لاعبًا مؤثرًا وحاسمًا مع المنتخب الوطني، وسعيد جدًا بالعودة للتسجيل بقميص فرنسا.. أنا فخور بكوني من بين أفضل الهدافين في تاريخ المنتخب".

وحول مشاركة فرنسا في المرحلة النهائية من دوري الأمم الأوروبية، أكد مبابي أن الفريق استفاد كثيرًا من التجربة، موضحًا: "لقد استعدنا قدرتنا على صناعة الفرص وصعّبنا الأمور على خصومنا.. سجلنا 6 أهداف في مباراتين، وهذا رقم جيد، لكننا في المقابل أظهرنا بعض الثغرات في الأداء".

وشدد على أهمية معالجة تلك السلبيات في الفترة المقبلة، قائلًا: "من الأفضل أن تظهر الأخطاء أمام فرق كبرى الآن، لأننا قد نواجهها مجددًا في كأس العالم 2026 حال تأهلنا، وبالتالي يجب أن نكون مستعدين لها".

كان المنتخب الفرنسي قد ودع نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بخسارة مثيرة أمام إسبانيا بنتيجة 5-4، قبل أن يتفوق على ألمانيا بثنائية نظيفة في مباراة تحديد المركز الثالث، ليكتفي بالميدالية البرونزية في نسخة اتسمت بالمستوى الفني العالي والمنافسة الشرسة.