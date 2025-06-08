مبابي: الحذاء الذهبي بقدمي.. والكرة الذهبية ليست بيدي

بعد قيادة منتخب فرنسا لحصد المركز الثالث في دوري الأمم الأوروبية بالفوز على ألمانيا بهدفين دون رد، أطلق كيليان مبابي تصريحات حملت مزيجًا من الواقعية والطموح، بشأن فرصه في التتويج بجائزة الكرة الذهبية لعام 2025.

وساهم مبابي بشكل مباشر في فوز "الديوك"، حيث افتتح التسجيل بنفسه، قبل أن يصنع الهدف الثاني، مؤكدًا عودته الفاعلة إلى مستواه المعتاد على الصعيد الدولي.

وفي تصريحاته عقب اللقاء، تطرق النجم الفرنسي إلى ملف الجوائز الفردية، حيث سُئل عن إمكانية تتويجه بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، وقال مبابي:"لديّ آراء حول الأمر، لكنها في نهاية المطاف لا تُحتسب كثيرًا".

وأضاف:"الجائزة الوحيدة التي أملك تأثيرًا مباشرًا عليها هي الحذاء الذهبي، لأن كل ما يتطلبه هو قدميّ. أما الكرة الذهبية، فتعتمد على عوامل كثيرة خارجة عن إرادتي".

ولم يُخفِ النجم الفرنسي سعادته بالعودة إلى التسجيل، مؤكدًا رغبته الدائمة في لعب دور محوري بقميص منتخب بلاده، وقال:"كنت بحاجة لهذه اللحظة. الحديث مع زملائي لم ينقطع، وكنت أعلم أن الأهداف ستأتي من جديد. أشعر بالرضا، وأشعر أن الفريق سعيد أيضًا".

ويُعد مبابي أحد أبرز المرشحين الدائمين للمنافسة على الجوائز الفردية، لكنه أوضح أن تركيزه الأساسي يبقى منصبًا على الأداء داخل الملعب، وليس على التكريمات.