ريال مدريد يعيد فتح ملف زوبيميندي ويضع خطة مالية لضمه

أعاد نادي ريال مدريد، فتح ملف التعاقد مع لاعب الوسط الإسباني مارتن زوبيميندي، نجم ريال سوسيداد، وذلك ضمن أولويات النادي في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويأتي التحرك الجديد، بتوصية مباشرة من المدير الفني تشابي ألونسو، الذي يرى في زوبيميندي العنصر المثالي لتعزيز خط الوسط، خاصة بعد رحيل الألماني توني كروس المتوقع، واقتراب مودريتش من ختام مسيرته مع الفريق.

ويستند ألونسو، في قراره إلى خبرته السابقة مع اللاعب حين أشرف على تدريبه ضمن فرق الشباب في سوسيداد، مما منحه قناعة كاملة بإمكاناته الفنية والتكتيكية.

وفي الوقت ذاته، أعلن النادي الملكي رسميًا عن ضم الثنائي ترينت ألكسندر أرنولد قادمًا من ليفربول، وديان هويسن مدافع بورنموث، ضمن صفقات الصيف، كما يقترب من إنهاء التعاقد مع ألفارو كاريراس، ظهير بنفيكا، وماستانتونو لاعب ريفر بليت، والذي سيُعلن عن ضمه عقب كأس العالم للأندية.

من جهة أخرى، يظل آرسنال الإنجليزي أبرز منافسي ريال مدريد على توقيع زوبيميندي، حيث عرض النادي اللندني 60 مليون يورو للصفقة، إلى جانب راتب سنوي يقدّر بـ10 ملايين يورو.

بينما تشير التقارير إلى أن ريال مدريد لن يساير هذا العرض المالي، لكنه يُخطط لتقديم عرض بديل يشمل إعارة لاعبين من الفريق الأول أو الكاستيا، مع راتب سنوي مقترح يبلغ 7 ملايين يورو للاعب.

اللاعب من جهته، يُفضّل البقاء في الليجا بدلاً من الانتقال إلى الدوري الإنجليزي، وهو ما يمنح النادي الإسباني أفضلية محتملة في المفاوضات، رغم قوة العرض الإنجليزي ماليًا.