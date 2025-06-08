فرنسا تحسم المركز الثالث بدوري الأمم الأوروبية بالفوز على ألمانيا

حسم منتخب فرنسا المركز ال

ثالث ببطولة دوري الأمم الأوروبية، بعد الفوز على ألمانيا، بهدفين دون رد.



وجاءت ثنائية فرنسا عن طريق كيليان مبابي ومايكل أوليس في الدقيقتين 45، 83.



وجاء تشكيل منتخب فرنسا كالتالي:



حراسة المرمى: مايك ماينان

خط الدفاع: جوستو - بادي - هيرنانديز - دين.

خط الوسط: تشواميني - رابيو - كولو مواني - ريان شرقي - تورام.

خط الهجوم: كيليان مبابي.



فيما جاء تشكيل منتخب ألمانيا كالتالي:



حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: كيميتش - تاه - كوخ - راوم.

خط الوسط: جروس - جوريتسكا - ولتمادا - فيرتز - أديمي

خط الهجوم: فولكروج.