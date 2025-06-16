الونش يوجه رسالة إلى نجم ليفربول محمد صلاح

وجه محمود حمدي الونش، لاعب نادي الزمالك رسالة تهنئة إلى محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده.

وشارك الونش صورة تجمعه بمحمد صلاح، وكتب عبر ستوري انستجرام: “عيد ميلاد سعيد يا ملك”.

ستوري الونش على انستجرام

كانت مصممة الأزياء رباب صلاح، شقيقة النجم العالمي محمد صلاح، قد احتفلت بعيد ميلاده الـ33، اليوم الأحد الموافق الخامس عشر من يونيو.

وكتبت عبر حسابها علي موقع انستجرام :"Happy birthday y habiby ، يارب سنين كتير في سعادة ونجاح وراحة بال، ربنا يحميك ويحفظك وربنا يخليك لينا ولبناتك وتفرح بنجاحك دايماً يا حبيبي ..love you”.

كان نادي ليفربول قد دخل في صراع مع نادي بايرن ميونخ بسبب النجم المصري محمد صلاح، لاعب الريدز ومنتخب مصر، وذلك خلال الميركاتو الصيفي الحالي.. فما السبب؟

وجدد ليفربول عقد محمد صلاح لمدة موسمين إضافيين حتى 30 يونيو 2027 بحسب ما أعلن الريدز، أبريل الماضي.