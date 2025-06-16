أحمد شوبير يكشف عن شرط بيراميدز لرحيل نجم الفريق

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن كواليس داخل نادي بيراميدز بشأن رحيل الكونغولي فيستون ماييلي.

وقال شوبير، في تصريحات إذاعية: “ماييلي تلقى عروضًا من جنوب أفريقيا وقطر ونادي الفتح السعودي، وبيراميدز يرفض رحيله في الميركاتو الصيفي الجاري”.

وتابع: “مسئولو النادي أكدوا أنه لو تلقى عرضًا مقابل 3 ملايين دولار أي ما يعادل 150 مليون جنيه مصري فسيتم السماح للاعب بالرحيل للاستفادة من المقابل المادي من وراء رحيله”.

من جانب آخر، أكد محمد ناجي جدو، مدرب نادي بيراميدز، أن إدارة النادي لا تقف في طريق أي لاعب؛ حال وصول عرض احتراف خارجي مناسب من الناحية المادية.

وقال جدو، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، إن إدارة بيراميدز تتبنى سياسة داعمة لاحتراف لاعبيها، لكنها ترفض التفريط في أي لاعب بمقابل مادي لا يليق بإمكاناته.

وأضاف: "عرض خيتافي الإسباني لإبراهيم عادل لم يلق قبولًا لدى إدارة النادي؛ لأنه كان إعارة مقابل 200 ألف يورو فقط، مع بند شراء بقيمة 2 مليون يورو، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات إبراهيم وإمكاناته الفنية".