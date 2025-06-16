الدلع الكروي.. شوبير يهاجم الكونغولي فيستون مايلي

وجّه الإعلامي أحمد شوبير انتقادات مباشرة للمهاجم الكونغولي فيستون مايلي، مشيرًا إلى أن اللاعب يحصل على معاملة استثنائية داخل نادي بيراميدز، لا يمكن مقارنتها بما قد يجده في أي فريق آخر.



وأوضح شوبير خلال مداخلته الإذاعية أن مايلي يحظى بمستوى عالٍ من الرعاية والامتيازات، حيث وصف ما يحصل عليه اللاعب بـ"الدلع الكروي"، مؤكدًا أن هذا النوع من المعاملة يندر وجوده في أندية أخرى، ولفت إلى أن المكافآت المالية، مثل تلك المرتبطة بالتتويج بدوري أبطال أفريقيا، تندرج ضمن تلك المزايا الخاصة.



وكان قد أكد محمد ناجي جدو، مدرب نادي بيراميدز، أن إدارة النادي لا تقف في طريق أي لاعب؛ حال وصول عرض احتراف خارجي مناسب من الناحية المادية.

وقال جدو، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، إن إدارة بيراميدز تتبنى سياسة داعمة لاحتراف لاعبيها، لكنها ترفض التفريط في أي لاعب بمقابل مادي لا يليق بإمكاناته.

وأضاف: "عرض خيتافي الإسباني لإبراهيم عادل لم يلق قبولًا لدى إدارة النادي؛ لأنه كان إعارة مقابل 200 ألف يورو فقط، مع بند شراء بقيمة 2 مليون يورو، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات إبراهيم وإمكاناته الفنية".