كشف الإعلامي أحمد حسن مفاجأة بشأن صفقة الزمالك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وكتب أحمد حسن:"الزمالك يفاوض بيراميدز لضم زلاكة في الموسم الجديد".

وكان قد أكد مصدر في نادي الزمالك على رفض مسؤولي الأبيض لفكرة التفريط في خدمات ناصر منسي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الفترة المقبلة، في ظل الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة بشأن اهتمام بعض الأندية العربية التي تسعى للحصول على خدماته.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتلق عروضاً رسمية للاعب، ولكن النادي يتمسك باستمرار ناصر منسي مع الفريق، خاصة وأن عقده ممتد لمدة موسمين.

وشدد على أن الزمالك يرغب في تعديل وتمديد عقد اللاعب مع الفريق في الفترة المقبلة.