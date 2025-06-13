مش باريس سان جيرمان.. عرض أوروبي جديد لإبراهيم عادل لاعب بيراميدز

أكد محمد ناجي جدو، مدرب نادي بيراميدز، أن إدارة النادي لا تقف في طريق أي لاعب؛ حال وصول عرض احتراف خارجي مناسب من الناحية المادية.

وقال جدو، خلال حواره مع الإعلامي مدحت شلبي في برنامج "يا مساء الأنوار" المذاع عبر قناة "MBC مصر 2"، إن إدارة بيراميدز تتبنى سياسة داعمة لاحتراف لاعبيها، لكنها ترفض التفريط في أي لاعب بمقابل مادي لا يليق بإمكاناته.

وأضاف: "عرض خيتافي الإسباني لإبراهيم عادل لم يلق قبولًا لدى إدارة النادي؛ لأنه كان إعارة مقابل 200 ألف يورو فقط، مع بند شراء بقيمة 2 مليون يورو، وهو رقم لا يتناسب مع قدرات إبراهيم وإمكاناته الفنية".

واستطرد: “إبراهيم عادل يمتلك أيضًا عرضًا من أحد الأندية الفرنسية، ليس باريس سان جيرمان، وأتمنى أن يكون مناسبًا من الناحية المالية، وأن يتمكن إبراهيم عادل من خوض تجربة الاحتراف خلال الفترة المقبلة”.