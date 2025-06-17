علي وعمر إخوات.. محمد رمضان يعلن الصلح بين ابنه وزميله بعد مشاجرتهما

أعلن الفنان محمد رمضان عن انتهاء الخلاف والصلح الذي تم بين ابنه "علي" وزميله، بعد مشاجرة وقعت مؤخرًا في أحد النوادي وأسفرت عن إصابات بسيطة.



شارك رمضان الخبر عبر حسابه الشخصي على موقع "فيسبوك"، مطمئنًا الجمهور بأن ما تم تداوله سابقًا كان مجرد "إشاعات" على ابنه وزميله. وكتب: "كل اللي فات إشاعات على ابني وعمر إخوات".



وأوضح رمضان أن الصلح تم في "أجواء عائلية"، معربًا عن سعادته بالنتيجة: "والحمد لله كسبت أخ وأخت محمد سالم ورولا، ربنا يديم المحبة والأخوة دائمًا وأبدًا ويحفظلكم عمر ويحفظلي علي وأخواته".

تعود تفاصيل الواقعة إلى مشاجرة حدثت داخل نادي "نيو جيزة" بين الطفل "علي" وزميله، والتي نتج عنها إصابات طفيفة. كانت أسرة الطفل المعتدى عليه قد تقدمت ببلاغ رسمي، مما أدى إلى إحالة القضية إلى النيابة العامة ثم المحكمة قبل أن يتم الصلح بين الطرفين.