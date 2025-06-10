"أنا أنت" أغنية جديدة لـ محمد رمضان.. الأربعاء

أعلن الفنان محمد رمضان، عن موعد طرح أغنيته الجديدة “أنا أنت” وكتب على صفحته الشخصية بموقع إنستجرام: "الأربعاء الساعة ٤ بتوقيت مصر، ثقة في الله نجاح".

كما أوشك الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “أسد” حيث من المقرر أن تُختتم عمليات التصوير قريبا.

فيلم أسد

فيلم أسد من يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.



