منها إف 35.. رويترز: الولايات المتحدة تنقل طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط

كشفت وكالة رويترز أن الولايات المتحدة نقلت طائرات مقاتلة إلى الشرق الأوسط مع تصاعد حدة الحرب بين إسرائيل وإيران.

وتتضمن عمليات النقل نشر طائرات مقاتلة من طرازات إف 16 وإف 22 وإف 35، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وفي وقت سابق، قال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي، جدعون ساعر، إن إيران تستهدف المدنيين في إسرائيل وتهدد أوروبا والعالم.

وأكد وزير خارجية الاحتلال أن إسقاط النظام الإيراني ليس هدفا لعملياتهم العسكرية الآن.

وتابع: “نواجه أياما صعبة لكننا سنصنع مستقبلا أفضل لإسرائيل”- على حد قوله.