إيمان كريم: استراتيجيات متنوعة لتمكين ذوي الإعاقة من التكنولوجيا ودعم رواد الأعمال

شاركت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، في المؤتمر الصحفي الخاص بإعلان استضافة مصر للنسخة الثالثة من المهرجان العالمي لريادة الأعمال 2026، مؤكدة أن استضافة هذا الحدث تمثل خطوة تاريخية تعكس قدرة الدولة المصرية على قيادة حركة دولية لدعم الابتكار والاستثمار وصناعة الفرص.

وقالت الدكتورة إيمان كريم إن المهرجان يمثل فرصة كبيرة لمشاركة رواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، خاصة ممن يمتلكون أفكارًا ومشروعات مبتكرة تسهم في خدمة المجتمع وتعزز من دمجهم في سوق العمل وريادة الأعمال.

وأوضحت أن هناك العديد من النماذج الريادية الملهمة في مجال الابتكار الرقمي والتكنولوجيا المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، من بينها مبادرة "مدرستي للصم" في مصر، التي تربط المعلمين بالأطفال الصم عبر منصات تعليمية متخصصة.

المهرجان العالمي لريادة الأعمال

إلى جانب الشبكة القومية لخدمات تأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة، التي توفر الدعم التكنولوجي اللازم لتمكينهم من الوصول إلى فرص أفضل للتطوير الوظيفي، من خلال دعم أصحاب الأعمال في توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة، وكذلك دعم مقدمي الخدمات للوصول إليهم.

كما أشارت إلى شبكة ومنصة "نفاذ" في قطر، التي تسهم في تطويع التكنولوجيا لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.

وأضافت أن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة يعمل حاليًا على تنفيذ عدد من الاستراتيجيات الخاصة بالتمكين التكنولوجي والرقمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والتي تستهدف تعزيز استقلاليتهم وتحقيق دمجهم الكامل في المجتمع. وتشمل هذه الاستراتيجيات تطوير منصات رقمية متاحة ومخصصة لهم، مثل المنصات التعليمية والتدريبية التي تراعي مختلف أنواع الإعاقات، مع توفير المحتوى بصيغ متعددة تلبي احتياجات المستخدمين.

وتابعت أن المجلس يعمل أيضًا على إنشاء حزمة متكاملة لدعم رواد الأعمال من الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال إطلاق برنامج شامل يتضمن تدريبًا متخصصًا في المهارات الرقمية وريادة الأعمال، وتقديم خدمات الإرشاد والتوجيه على أيدي خبراء ورواد أعمال ناجحين، إلى جانب توفير حاضنات أعمال مجهزة لاستيعاب احتياجات مختلف الإعاقات، فضلًا عن إتاحة منح وقروض ميسرة لدعم المشروعات الناشئة وتمكين أصحابها من تحقيق النمو والاستدامة.