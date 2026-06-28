ندوة إلكترونية لـ «تنشيط السياحة» ترويج مدينة العلمين بالإمارات

تنظم هيئة تنشيط السياحة ندوة إلكترونية "ويبنار" 2 يوليو القادم بالتنسيق مع إحدى الشركات العالمية، وبحضور كبري شركات ووكالات السياحة والسفر بالإمارات.

ترويج مدينة العلمين



أوضحت هيئة تنشيط السياحة، في منشور حصل صدى البلد على نسخة منه أن الندوة الإلكترونية تهدف إلي الترويج لمدينة العلمين وتعزيز الحركة السياحية الوافدة إليها من السوق الإماراتي والأسواق العربية خلال الموسم القادم والمواسم اللاحق.



أشارت الهيئة، إلى أن بنود الندوة الإلكترونية ستتضمن التعريف والترويج لخط طيران " دبي – العلمين"، بالإضافة إلى استعراض الفرص والمنتجات السياحية المتاحة بالمنطقة وخاصة المقومات السياحية والفندقية بمدينة العلمين، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المباشر بين الفنادق المصرية وكبار منظمى الرحلات.

على جانب آخر تشارك هيئة تنشيط السياحة في المعرض المهنى السياحي الدولي "LTM-moscow" والمقرر عقدة بمدينة موسكو الروسية وذلك خلال الفترة من 24 حتى 25 سبتمبر 2026، وذلك فى إطار التعاون لترويج المقصد السياحي المصري.



