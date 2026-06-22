تنشيط السياحة تشارك في معرض "LTM-moscow" بروسيا..مستند

تشارك هيئة تنشيط السياحة في المعرض المهنى السياحي الدولي "LTM-moscow" والمقرر عقدة بمدينة موسكو الروسية وذلك خلال الفترة من 24 حتى 25 سبتمبر 2026، وذلك فى إطار التعاون لترويج المقصد السياحي المصري.

حركة السياحية إلى مصر



أوضحت هيئة تنشيط السياحة، أن المعرض يعقد بالتزامن مع بدء موسم الحركة السياحية إلى مصر من السوق الروسي والذى إنطلقت فاعلياته منذ عام 2004 وجدير بالذكر أنه سبق وشارك في المعرض كثير من المقاصد السياحية منها "أبوظبي – السعودية- تايلاند – كوريا".



أشارت الهيئة، إلى أن من المتوقع مشاركة أكثر من 300 مشارك دولي يمثلون مقاصد سياحية عديدة من "إيطاليا- سويسرا- جنوب أفريقيا- كوريا-ماليزيا"، بالإضافة إلى عقد مايزيد عن 50 لقاء مهنى بين كل من المقاصد السياحية وبائعي حجوزات الفنادق من روسيا ودول cis.ز



وتبلغ قيمة الاشتراك بجناح في المعرض 2750 يورو، يتم السداد بشيك باسم غرفة السياحية، أو باحدى وسائل الدفع غير النقدية.

