السيطرة على نيران أمسكت في سيارة ميكروباص ببني سويف

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ بني سويف اليوم ، من إخماد حريق نشب داخل سيارة ميكروباص، بموقف سيارات بقرية ننا بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز إهناسيا بورود بلاغ باندلاع حريق داخل سيارة ميكروباص أثناء وجودها في موقف سيارات بقرية ننا، حيث تفاجأ المواطنون باندلاع النيران في السيارة أثناء اصطفافها في



وانتقلت قوة الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن السيارة كانت بلا ركاب أو سائق، حيث نشبت النيران بها فجأة أثناء وقوفها في الشارع، وحاول عدد من الأهالي المساعدة في إطفاء الحريق، والسيطرة علي النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.