عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

السيطرة على نيران أمسكت في سيارة ميكروباص ببني سويف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية بـ بني سويف اليوم ، من إخماد حريق نشب داخل سيارة ميكروباص، بموقف سيارات بقرية ننا بمركز إهناسيا بمحافظة بني سويف، دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من مأمور مركز إهناسيا بورود بلاغ باندلاع حريق داخل سيارة ميكروباص أثناء وجودها في موقف سيارات بقرية ننا، حيث تفاجأ المواطنون باندلاع النيران في السيارة أثناء اصطفافها في 
 

مغربي يصل بني سويف في رحلته إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

فعاليات اليوم الأول للاختبارات التحريرية للمتقدمين لاستخراج كارنيه محفظ معتمد بأوقاف بني سويف

وانتقلت قوة الحماية المدنية وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع إصابات أو خسائر في الأرواح، وتبين أن السيارة كانت بلا ركاب أو سائق، حيث نشبت النيران بها فجأة أثناء وقوفها في الشارع، وحاول عدد من الأهالي المساعدة في إطفاء الحريق، والسيطرة علي النيران قبل وصول قوات الحماية المدنية وتم إخماد النيران بمعرفة قوات الحماية المدنية وتبين أن الحريق ناتج عن ماس كهربائي.

امن بنى سويف اليوم الأول أوقاف بني سويف ببنى سويف بني سويف بني سويف ت بمحافظة بني سويف حافظة بني سويف

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

خبير تحكيمي يكشف مدى صحة ركلة جزاء الزمالك أمام البنك الأهلي

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

رئيس شعبة مواد البناء يكشف تفاصيل تراجع سعر طن الحديد 20 ألف جنيه

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

بالقانون.. 5 حالات يرفض فيها التصالح بمخالفات البناء

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

ثلاثي الأهلي يتدخل لحل أزمة أفشة وكولر

موضوعات متعلقة

محافظ بني سويف يتفقد أعمال إحلال وتجديد مستشفى ناصر

ترشيحاتنا

أحمد الكأس : سعيد بالتتويج ببطولة شمال إفريقيا.. وأتمنى احتراف لاعبي منتخب 2008

شايفنى طيار ..محمد أحمد ماهر: أبويا كان شبه هيقاطعنى عشان الفن

ليفركوزن يتفوق على روما ويضع قدما في نهائي الدوري الأوروبي

الجيش السوري يعلن إصابة 8 عسكريين في هجوم إسرائيلي على دمشق

رئيس كولومبيا يعلن قطع العلاقات الدبلوماسية مع الكيان الصـ.هيـ.وني..ومرصد الأزهر يعلق

محمد أحمد ماهر: التمثيل مع كبار الفنانين ساعدنى كثيرا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان باربي.. شيري عادل بإطلالة جذابة في السويد

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

فستان منقوش وأنيق.. هبة مجدي تلفت الأنظار برفقة صديقتها

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

فيديو

مقدمتش أفضل ما عندي.. فريدة سيف النصر تتحدث عن شخصية سترة

فنانة لبنانية.. بجرأتها سرقت قلب الفنان محمد رجب بعد تمثيلهما معًا

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ