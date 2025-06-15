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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مروة ناجي: ألبوم أنا الأولى الأقرب لشخصيتي.. وزوجي يساعدني فى اختيار الأغاني |حوار

مروة ناجي
مروة ناجي
أحمد إبراهيم

ـ مروة ناجي لـ صدى البلد : 

  • حرصت على التغيير فى الشكل والمضمون بألبومي الجديد
  • هذا سر تسمية الألبوم بـ أنا الأولى
  • ظهورى فى ألبوم أنا الأولى الأقرب إلى شخصيتى الحقيقية
  • زوجي ساعدني فى اختيار أغاني الألبوم 
  • أشعر بالفخر عند الغناء لكوكب الشرق أم كلثوم 

استطاعت الفنانة مروة ناجي ان تظهر بشكل مختلف وجديد من خلال ألبومها الجديد “أنا الأولى” الذى تطرح بعض أغانيه على فترات متباعدة، وخطفت الانظار إليها منذ طرح أغنية ألبومها الأولى “أنا مش قد غيابك”، حيث ظهرت بلوك جديد ومختلف عن السائد، وجديد بالنسبة لجمهورها الذى يعرفها من خلال اغانيها فى الاوبرا والمحافل الدولية. 

والتقينا مروة ناجي التى تحدثت عن الألبوم جديدة وبعض تفاصيله كما تحدثت عن علاقتها بزوجها محمد وابنائها. 

مروة ناجي
 

تغير الشكل والمضمون 

كشفت الفنانة مروة ناجي عن تفاصيل ألبومها الجديد، الذى تقوم بطرح أغانيه بطريقة السينجل، مؤكدة أن هذا الأسلوب الأفضل حتى تتيح لكل أغنية الفرصة لسماعها. 

وقالت مروة ناجي: “استغرقت وقتا طويلا من أجل الاستقرار على أغانى الألبوم الذى انطلق بأغنية ”أنا مش قد غيابك" والتى حققت نجاحا كبيرا عند طرحها". 

وأضافت: “حرصت مع زوجى على أن نختار مجموعة من الأغانى مغايرة تماما سواء فى الشكل أو المضمون عما قدمته من قبل، وهو ما تحقق بالفعل”. 

سبب تسمية الألبوم بأغنية أنا الأولى 

وعن سر تسمية ألبومها باسم “أنا الأولى” قالت مروة ناجي : بحثنا كثيرا مع فريق العمل عن اسم الألبوم وبعد تفكير عميق وجدنا أن الانسب أن تكون أغنية “أنا الأولى” اسم الألبوم لانها الانسب وتعبر عن الألبوم. 

وأضافت مروة ناجي : ليس فى الاسم أى شيئ يشير الى أننى أرغب فى الحصول على ألقاب أو غيرها وعندما يتم طرح الأغنية سوف يستوعب الجمهور سبب اطلاق هذا الاسم على الألبوم. 

مروة ناجي

الأقرب لشخصيتها 

وأكدت مروة أن ألبوم “أنا الأولى” الأقرب الى شخصيتها عن الشخصية التى اعتاد عليها الجمهور فى الظهور بالحفلات الرسمية والخارجية. 

وأضافت مروة ناجي: "ظهورى فى الحفلات الرسمية يحتم على هذا الشكل ولكن لا يعبر عن شخصيتى الحقيقة حيث أميل أكثر الى ارتداء ملابس الكاجول والظهور بدون ميكاب تقريبا. 

وأوضحت مروة ناجي: أرى أن ألبوم “أنا الأولى” يعد الأقرب الى شخصيتى الحقيقية وتحديدا أغنية “أنا مش قد غيابك” التى تم طرحها منذ فترة لتكون أولى أغانى الألبوم والتى أظهر فيه بملابس كاجول وميكاب بسيط للغاية. 

مروة ناجي

تعاون مروة ناجي مع زوجها فى الألبوم الجديد 

وكشفت الفنانة مروة ناجي عن تفاصيل تعاونها مع زوجها فى ألبومها الجديد “أنا الأولى”، قائلة: "زوجى يساعدنى فى اختيار بعض الأغانى خاصة أن له رؤية مختلفة وانا اثق فى رأيه ونحن نتعاون سويا من أجل تقديم أفضل عمل للجمهور. 

وأضافت ناجي : كانت له نظرة مختلفة فى عدد من الأغانى وكان له الحق فيها عندما استمعت لها مجددا ولعل من أبرز هذه الأغانى “انت وبختك”. 

وأوضحت : زوجى طبيعة شخصيته عملية للغاية ويحب الالتزام والوضوح فى التعامل وهذا يتعارض نوعا ما مع طبيعة شخصيتى فى العمل حيث أتعرض أحيانا الى بعض المواقف الصعبة أو بشكل عام “مودى متغير” وهذا يدفعنى الى الاعتذار عن بعض المواعيد أثناء تنفيذ الألبوم مما يغضبه. 

وأكملت: اهدي لزوجي أغنية أنا مش قد غيابك من الألبوم الجديد لانه لا غنى عنه بالنسبة لى. 

وتحدثت الفنانة مروة ناجي عن سر حبها الغناء لكوكب الشرق أم كلثوم فى معظم حفلاتها الفنية وخاصة الرسمية منها. 

مروة ناجي

وقالت مروة ناجي : "أنا من عشاق كوكب الشرق وأحب اغانيها كما أحب عدد من النجوم الكبار الذين أثروا الحياة الفنية مثل وردة وعبد الحليم وعبد الوهاب وغيرهم وفخر لى أن أغنى فى حفلاتى لهؤلاء العظام وخاصة أم كلثوم. 

وأضافت مروة ناجي: الجمهور دائما ينتظر منى أغانى أم كلثوم فى حفلاتى التى تقام فى الأوبرا تحديدا وهذا أمر لا يقلل منى بل أسعد به كثيرا. 

وأخيرا تحدثت مروة ناجي عن موهبة ابنائها قائلة: “ابني الأصغر يحب الأغاني الشعبية كثيرا وهو من الشخصيات التي تتسم بالقوة عكس شخصية شقيقه الأكبر الذي يمتع بالهدوء ويحب نوعية الأغاني الأخرى”.

مروة ناجي
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