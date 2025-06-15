قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دبلوماسية في الميدان.. الخارجية: نتابع ونراقب أوضاع الجالية المصرية في إيران
تحفظ من مجلس الزمالك على التعاقد مع صفقات كبار السن
بعد موافقة البرلمان .. كيف يعزز صندوق مصر السيادي الاقتصاد الوطني؟
بوتين ينقل تحذير ترامب للمرشد الإيراني
قائد الحرس الثوري الجديد: لن يكون هناك مكانا آمنا للإسرائيليين وسيشاهدون الجحيم الليلة
تحت عباءة طهران .. الشاباك يكشف شبكة تجسس إسرائيلية لصالح إيران
لا تخفيف للأحمال.. مواعيد غلق المحلات والمولات والعقوبات المنتظرة للمخالفين
إعلام إيراني: هجوم إسرائيلي على قاعدة للدفاع الجوي قرب مطار مدينة مشهد
متى تبدأ رأس السنة الهجرية 1447؟.. أفضل أدعية العام الجديد للرزق والبركة
الشناوي يتفوق على نوير ويحقق رقما تاريخيا في كأس العالم الأندية
اسرائيل: تنفيذ هجوم جوي على طائرة تزويد بالوقود إيرانية داخل مطار مشهد
قصف إيراني يستهدف منزل عائلة نتنياهو في بلدة قيسارية المحتلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

فيلم شرق 12 يشارك في الدورة الثامنة من برنامج أيام القاهرة السينمائية

فيلم شرق 12
فيلم شرق 12
أحمد إبراهيم

يعرض فيلم (شرق 12) للمخرجة هالة القوصي ضمن فعاليات الدورة الثامنة من برنامج أيام القاهرة السينمائية بسينما زاوية التي بدأت في إبريل الماضي من خلال عرض أحدث إنتاجات السينما العربية.

ومن المقرر أن يبدأ عرض الفيلم يوم الأربعاء الموافق ٢٥ يونيو، ويستمر لمدة أسبوعين من هذا التاريخ، على أن يعقب عرضه الأول مناقشة مع صناعه. 

يأتي عرض الفيلم في زاوية بعد جولة ناجحة في العديد من المهرجانات العالمية التي لاقى فيها الفيلم استحسان الجمهور والنقاد على حد سواء، حيث عرض الفيلم للمرة الأولى في نصف شهر المخرجين بالدورة 77 من مهرجان كان السينمائي، كما كان عرضه العربي الأول في برنامج رؤى جديدة بالدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي، وحصل على تنويه لجنة التحكيم الخاصة للتفوق التقني من مهرجان كيرلا السينمائي الدولي بالهند وذلك للتناغم المتكامل ما بين عناصر تصميم الديكور، وشريط الصوت، والتصوير، كما تم اختيار الفيلم ليعرض ضمن الاختيار الرسمي لمهرجان روتردام الدولي في نسخته ال 54، بالإضافة إلى أنه أفتتح أسبوع نقاد مهرجان برلين السينمائي 2025. 

قصة فيلم شرق 12

الفيلم ينتمي لنوعية الكوميديا السوداء، حيث يدور في إطار من الفانتازيا الساخرة، وهو من بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، وفايزة شامة، بمشاركة أسامة أبو العطا وباسم وديع، ومحمود فارس، سيناريو وحوار هالة القوصي، وتصوير عبد السلام موسى، وموسيقى أحمد الصاوي، وقام بتصميم شريط الصوت عبد الرحمن محمود وجايم ساهوليكا، وتسجيل حوار محمد حسن، ومونتاج بوبي رولوفس وهالة القوصي، وتصميم رقصات شيرين حجازي، ورؤية فنية وملابس هالة القوصي، وديكور عمرو عبدو، ومخرج منفذ فاضل الجارحي، ومدير انتاج محمد جمال الدين.

من جانبها أعربت المخرجة هالة القوصي عن سعادتها البالغة لعرض الفيلم في مصر وأن هذا العرض بمثابة التتويج الحقيقي لمجهود فريق العمل وأنها متطلعة إلى مشاركة فيلمها مع الجمهور في أروقة سينما زاوية والتي سبق وأن احتوت فيلمها الأول زهرة الصبار وتتمنى أن تقابل أكبر عدد من الحضور وتستمع إلى آرائهم ونقاشاتهم حول الفيلم.

يذكر أن أيام القاهرة السينمائية، هو برنامج سينمائي مختص بعرض أحدث إنتاجات السينما العربية، أنشأته سينما زاوية عام 2017، بغرض فتح نافذة أمام الجمهور المصري للاطلاع على ما يدور في الساحات السينمائية العربية المستقلة، وتعد أفلام أيام القاهرة السينمائية أفلاماً دولية وعالمية؛ نظراً لترشيحها أو حصولها على جوائز من مهرجانات فنية مختلفة، كما تعد ملتقى مهماً للمهتمين بصناعة السينما ومشاهدتها من مختلف البلدان العربية.

فيلم شرق 12 أيام القاهرة السينمائية مهرجان برلين السينمائي مهرجان كيرلا السينمائي المخرجة هالة لطفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس الوزراء

قرار حكومي بشأن الكهرباء.. مواعيد غلق المحلات والمولات رسميا

رئيس الوزراء

بعد قرار الحكومة الأخير.. عقوبات مشددة تواجه موظفي الكهرباء حال قيامهم بهذا الفعل

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة رسميًا

رسميًا.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2025 في القاهرة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2025 جميع المحافظات .. برقم الجلوس

صورة أرشيفية

تداول امتحان التربية الدينية بجروبات الغش بعد توزيعه في لجان الثانوية العامة

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE للملايين

تحذير عاجل من المصرية للاتصالات WE.. ما القصة؟

الثانوية العامة

دعاء لطلبة الثانوية العامة .. ردّديه حتى يطمئن قلبك على أبنائك

أرشيفية

تطور عاجل بشأن تكليف أطباء الأسنان دفعة 2023

ترشيحاتنا

حريق خيمة السادات

بعد حريق خيمة جامعة السادات.. نقل مقر لجان الامتحانات لكلية التربية طفولة

اجتماع محافظ قنا

محافظ قنا يوجّه بإنشاء قاعدة بيانات موحدة للمحال التجارية

محافظ بورسعيد يفتتح فرع جديد لبنك مصر

لتسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين محافظ بورسعيد يفتتح فرع جديد لبنك مصر

بالصور

صدمة لعشاق شوكولاتة دبي.. حشوة مغرية بمواد مسرطنة تهدد حياتك

أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها
أضرار شوكولاتة دبي تم التحذير منها

معلومات لا تعرفها عن الصدمة التحسسية.. مبالغة في رد الفعل تؤدي للوفاة

ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟
ما هي الصدمة التحسسية ؟

ممتنة .. أول تعليق من روبي بعد حفلها بالجامعة الأمريكية

روبي
روبي
روبي

نشرة المرأة والمنوعات| طبيبة تكشف فوائد غير متوقعة للفسيخ.. ما لا تعرفه عن إصابة إمام عاشور ومدة تعافيه

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

المتهم

معندوش رحمه.. القبض على جزار ذب.ح ماشية على سيارة بطريقة مخالفة| فيديو

هجمات الموساد

تخطيط مدروس من سنين.. كيف نفذ الموســ.اد هجمــ.ات الكيان على إيران؟

رشوان توفيق وياسمين عبد العزيز

حلمت بيها بعد الفجر.. رشوان توفيق يروى رؤيا غريبة لياسمين عبد العزيز في منامه

ايمان عبد اللطيف

أسعار البصل.. هل يصل سعر الكيلو لـ 100 جنيه؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

خالد عامر

خالد عامر يكتب: التآمر على مصر يستمر

المزيد