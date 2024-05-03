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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اليونسكو تمنح الصحفيين الفلسطينيين في غزة جائزة حرية الصحافة لعام 2024

صدى البلد

منحت منظمة  الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الخميس، الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطّون الأحداث في قطاع غزة جائزة "اليونسكو/جييرمو كانو" العالمية لحرية الصحافة لعام 2024.

وأوضحت الأمم المتحدة في بيان، أن الجائزة منحت بناء على توصية هيئة تحكيم دولية مؤلفة من مهنيين عاملين في مجال الإعلام.

ونقل البيان عن موريسيو ويبل، رئيس هيئة التحكيم الدولية، قوله: "في هذه الأوقات التي يسودها الظلام واليأس، نود أن نبعث برسالة تضامن وتقدير قوية إلى هؤلاء الصحفيين الفلسطينيين الذين يغطون هذه الأزمة في مثل هذه الظروف المأساوية".

وأضاف: "إننا، في البشرية جمعاء، مدينون بالكثير لشجاعتهم والتزامهم بحرية التعبير".

أما المديرة العامة لليونسكو أودري أزولاي، فقالت: "تذكرنا الجائزة، مرة أخرى هذا العام، بأهمية العمل الجماعي لضمان استمرار الصحفيين في جميع أنحاء العالم في القيام بعملهم البالغ الأهمية المتمثل في توفير المعلومات والتحقيق".

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