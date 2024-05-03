أوستن: لا مؤشرات على نية حماس مهاجمة القوات الأمريكية في غزة

قال وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، إنه لا يرى أي مؤشر على أن حركة حماس الفلسطينية تخطط لأي هجوم على قوات أمريكية في غزة، وفق "رويترز".

وقال أوستن في مؤتمر صحفي: "أنا لا أناقش المعلومات الاستخباراتية على المنصة. لكنني لا أرى أي مؤشرات حاليا على أن هناك نية فعلية للقيام بذلك".

وأمس، جدد البيت الأبيض، موقفه الرافض لاجتياح مدينة رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة، مؤكداً أن الموقف الأميركي المعارض للعملية العسكرية المرتقبة، لم يتغير.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي، إنه لا يوجد اجتماع جديد مقرر بشأن الهجوم البري الإسرائيلي المرتقب على رفح.

والاثنين، أعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن تحدث هاتفياً إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، و"أكد مجدداً موقفه الواضح" بشأن اجتياح رفح.

والأحد، قال كيربي، إن إسرائيل وافقت على الاستماع إلى مخاوف واشنطن ورؤاها قبل اجتياح رفح.