عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الخبز السياحي والفينو بعد قرار وزارة التموين |تفاصيل

صدى البلد

أعلنت وزارة التموين و التجارة الداخلية أن المخابز السياحية والافرنجية بدأت في انتاج الخبز الحر والفينو بالأوزان والأسعار التي تم الإعلان عنها طبقا للتوجيه الوزاري والذي أصدره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 15 لسنة 2024 بشأن تنظيم أسعار الخبز في السوق المحلية.

ونص التوجيه الصادر أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 جراما 150 قرشا ووزن 40 جراما 75 قرشا ووزن 25 جراما 50 قرشا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو ب 150 قرشا لوزن 50 جراما و100 قرش لوزن 35 جراما .

وقال أحمد كمال المتحدث الرسمي للوزارة و معاون الوزير لشئون المشروعات والإعلام خلال جولة المركز الإعلامي بالوزارة على المخابز السياحي والافرنجية بمحافظة الجيزة أنه لوحظ التزامهم بالقرارات والتوجيهات التي تم الإعلان عنها بتحديد انتاج الخبز السياحي والفينو.

وأكد كمال أن القرار شدد على ضرورة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخبز بخط واضح وظاهر لا يقبل الشك والتأويل عن أسعار وأوزان رغيف الخبز المنتج في ضوء المواصفات المقررة لإنتاج الخبز من المخابز السياحية الحرة والمخابز الافرنجية التي تعمل في انتاج الخبز السياحي الحر والخبز الفينو من الدقيق السياحي 72%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن التوجيه يأتي تيسيرا على المواطنين في الحصول على الخبز السياحي الحر والخبز الفينو بأسعار مناسبة وعادلة مع قيام تلك المخابز بتوفير الدقيق الحر استخراج 72% من مطاحن القطاع الخاص الحرة المنتجة للدقيق 72% بمعرفتها.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نيابة دبي تأمر بحبس الإعلامي نيشان بسبب ياسمين عز| اعرف الحكاية

بقرار من الفيفا.. مفاجأة لصالح الأهلي في حالة الفوز بنهائي أبطال أفريقيا

قرار عاجل من الترجي التونسي قبل مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

تسريبات بالصوت والصورة.. تفاصيل القبض على الإعلامية حليمة بولند وتبرؤ أسرتها منها

بعد القبض على 100 شخص.. احذروا أشهر حيلة على واتساب

"محمد صلاح لاعب أناني".. مدرب ليفربول السابق ينتقد المهاجم المصري

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

مطلوب رد عاجل .. إجراء حاسم من الأهلي بشأن تصرف محمد الشيبي

ترشيحاتنا

السيسي رئيسه ومدينة باسمه| حكاية تدشين اتحاد القبائل العربية.. من المبادرات التنموية لمجلس يضم 30 قبيلة

طالبهم بتحديث بياناتهم.. موظف خدمة عملاء البنك المزيف يواجه هذه العقوبة بالقانون

بسبب الجنائية الدولية.. إسرائيل تتوعد السلطة الفلسطينية| تفاصيل

بايدن: من الخطأ انتهاك الحقوق في الولايات المتحدة

الحكومة: عملية إصلاح شاملة وتطوير قطاعات أساسية في الدولة قريبا

عبدالغني هندي: زاهي حواس جانبه الصواب وقصة خروج سيدنا موسى من مصر ثابتة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان باربي.. شيري عادل بإطلالة جذابة في السويد

لون الشمس تغير للأخضر.. تفاصيل مدهشة| صور

فستان منقوش وأنيق.. هبة مجدي تلفت الأنظار برفقة صديقتها

حلمت بأبويا هاني الناظر.. رسالة من العالم الآخر للطبيب الراحل

فيديو

ما لم تره.. كواليس مباراة الزمالك والبنك الأهلي | فيديو

حبل الغسيل أنقذها.. سيدة تلقي بنفسها من الطابق الرابع بسبب زوجها

الأهلي غيّر مبادئه.. عصام الحضري يفتح النار على القلعة الحمراء

1500 جنيه في اليوم.. أحدث وأقوى شهادة إدخار من البنك الأهلي.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: رثاء محمد العزب.. فراق صعب لروح طيبة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الحماية الدستورية للأقزام

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: معلم المرحلة.. وتطوير التعليم المصري

محمد عبيد

محمد عبيد يكتب: حملات مقاطعة اللحوم والأسماك ليست الحل

ريهام العادلي

ريهام العادلي تكتب: عمال مصر والجمهورية الجديدة

شريف نادي

شريف نادي يكتب: ليبيا وستيفاني خوري

فتحية محسن زناتي

فتحية محسن زناتي تكتب: الشباب والمشاركة السياسية

علاء زياد

علاء زياد يكتب: يوم الأرض.. الكوكب مقابل البلاستيك شعار العام 2024

اﻟﻤﺰﻳﺪ